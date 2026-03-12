Tòa Giám mục Đà Lạt kêu gọi giáo dân tích cực tham gia bầu cử 12/03/2026 15:08

Ngày 12-3, Tòa Giám mục Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thư gửi các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong toàn giáo phận về việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tòa Giám mục Đà Lạt kêu gọi giáo dân tích cực tham gia bầu cử. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo nội dung thư do Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Tổng Đại diện Tòa Giám mục Đà Lạt thay mặt ban hành, cuộc bầu cử diễn ra ngày 15-3 tới là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đây là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với quê hương.

Tòa Giám mục Đà Lạt đề nghị các linh mục nhắc nhở cộng đoàn tín hữu nâng cao ý thức trách nhiệm công dân. Giáo dân cần tham gia bầu cử với lương tâm ngay thẳng, tinh thần trách nhiệm và sáng suốt để lựa chọn những người có uy tín, năng lực phục vụ đất nước.

Ngoài ra, thư cũng kêu gọi các giáo xứ, giáo dân hiệp ý cầu nguyện cho đất nước phát triển, xã hội bình an, thế giới hòa bình và cộng đoàn giáo phận tiếp tục hiệp nhất, phát triển trong tinh thần yêu thương.