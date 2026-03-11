Thành ủy TP.HCM: Dự án chỉ được duyệt khi đáp ứng yêu cầu về bãi đỗ xe 11/03/2026 19:51

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu chỉ phê duyệt đầu tư công trình xây dựng tập trung đông người khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về bãi đỗ xe, kết nối giao thông công cộng...

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng TP.HCM trở thành TP đáng sống, vươn mình trong kỷ nguyên mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Ô tô bất chấp biển cấm đậu tràn lan khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: PHẠM HẢI

Công trình được phê duyệt phải đáp ứng yêu cầu bãi đỗ xe

Liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, Thành ủy TP.HCM yêu cầu ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị mang tính đột phá, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông.

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, nhất là những nước phát triển, những nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, vận dụng phù hợp với thực tiễn TP; Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong Quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Rà soát, đánh giá tác động giao thông các công trình xây dựng khi kết nối vào công trình giao thông đường bộ. Chỉ phê duyệt đầu tư công trình xây dựng tập trung đông người khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về bãi đỗ xe, kết nối giao thông công cộng và đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai.

Tiếp tục nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt các trạm điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật chiếm dụng diện tích nhỏ, hạ ngầm dưới đất, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến chức năng giao thông trên vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Rà soát các quy định về xây dựng hạ tầng đô thị đang cản trở sự phát triển chung và bất cập trong quy định không gian đô thị đối với nhà chung cư, nhà cao tầng.

Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu phải có các giải pháp xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải để xảy ra tình trạng bến bãi, điểm đón, trả khách không đúng quy định. Bổ sung các quy định về điều kiện bãi đậu xe nơi kinh doanh, không để ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Xây dựng thêm các tuyến đi bộ tại trung tâm

Về khai thác hiệu quả hạ tầng đô thị, Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè để đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ và tiếp cận giao thông công cộng.

Quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè làm điểm trông giữ xe, trung chuyển vật liệu xây dựng... Thực hiện quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh gây cản trở giao thông, không xem xét chấp thuận tổ chức hội chợ, thương mại có chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Có biện pháp sắp xếp khu vực tạm sử dụng để mua bán, giải quyết việc làm cho người dân.

Xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ tại các khu vực trung tâm TP, tạo không gian sinh hoạt chung cho người dân, tổ chức các tuyến đường kiểu mẫu bảo đảm trật tự đô thị tại các xã, phường, đặc khu.

Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát, quản lý và xử phạt ở những nơi thường xuyên vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè, khu vực phức tạp về trật tự công cộng.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức hoạt động giao thông vận tải phù hợp, hiệu quả nhằm khai thác hiệu quả các đầu mối giao thông lớn như sân bay, cảng, ga đường sắt, bến phà, bến xe.... Tiếp tục nghiên cứu lộ trình hạn chế ô tô khách, xe sơ mi rơ-mooc lưu thông vào khu vực trung tâm TP.

Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trong đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM. Kiên quyết xử lý triệt để xe cơ giới hết hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh thuộc diện không được tham gia giao thông.

UBND TP.HCM được giao chỉ đạo các cơ quan, trường học, cơ sở đào tạo, bệnh viện, y tế chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trụ sở.