TP.HCM đảm bảo mọi điều kiện cho 9,7 triệu cử tri đi bầu cử 11/03/2026 13:55

(PLO)- Công an TP.HCM cho biết, toàn địa bàn có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử và sẽ tiếp tục rà soát cập nhật số cử tri mới phát sinh nhằm bổ sung kịp thời, không để bỏ sót cử tri trên địa bàn.

Ngày 11-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban Bầu cử TP.HCM) họp phiên thứ 8, dưới sự chủ trì của ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Tại phiên họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM lưu ý các địa phương tập trung hoàn thiện việc phát thẻ cử tri; lực lượng an ninh phải rà soát kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu.

Các địa phương cũng phải tăng cường tuyên truyền để cử tri đi bầu đầy đủ, đạt tỉ lệ cao nhất. Sở Nội vụ khẩn trương ban hành hướng dẫn nghiệp vụ kiểm phiếu để các địa phương thực hiện thống nhất...

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, lưu ý các địa phương tập trung hoàn thiện việc phát thẻ cử tri; lực lượng an ninh phải rà soát kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu. Ảnh: THANH THÙY

Báo cáo tại phiên họp, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết vừa qua Ủy ban bầu cử TP.HCM đã phân công thành viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban giúp việc và các cơ quan có liên quan; đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đề ra.

Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo quy định; kịp thời báo cáo xin ý kiến khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai thông suốt, đồng bộ.

Từ nay đến ngày bầu cử, TP.HCM tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tập trung tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn tất vào ngày 13-3.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng thông tin sở chuẩn bị ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết về các phần việc diễn ra trong ngày bầu cử, quy trình kiểm phiếu và lập biên bản sau ngày bầu cử. Các sở, ngành cũng đã tham mưu ban hành các kế hoạch ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong ngày bầu cử.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: THANH THÙY

Thông tin về tình hình cử tri, đại diện Công an TP.HCM cho biết, toàn TP.HCM có gần 9,7 triệu cử tri; đã hoàn thành cấp phát thẻ hơn 91%.

Công an TP.HCM đề nghị Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã huy động tối đa lực lượng, cùng với Công an cấp xã cấp phát xong thẻ cử tri sớm nhất có thể; đồng thời tiếp tục rà soát cập nhật số cử tri mới phát sinh nhằm bổ sung kịp thời, không để bỏ sót cử tri trên địa bàn.

Công an TP.HCM đã chủ trì phối hợp thành lập bốn tổ ứng phó khắc phục sự cố an ninh, an toàn thông tin phục vụ công tác bầu cử; thành lập trung tâm tác chiến an ninh mạng phục vụ bầu cử. Song song đó, xây dựng và bố trí lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu vào ngày 15-3.