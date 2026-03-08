Một phường ở TP.HCM vận hành thử nghiệm ngày bầu cử 08/03/2026 16:19

Sáng 8-3, phường Diên Hồng, TP.HCM tổ chức chương trình vận hành thử nghiệm bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi vận hành thử nghiệm diễn ra tại khu vực bầu cử số 8, đơn vị bầu cử số 3 của phường với đầy đủ các quy trình. Trong đó, phần khai mạc gồm nghi thức chào cờ, hát Quốc ca; đại diện Tổ bầu cử đọc nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử; Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri.

Phần khai mạc gồm nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: THANH TUYỀN

Sau phần khai mạc, khoảng 250 cử tri minh họa đã tiến hành bỏ phiếu bầu. Ngay cửa ra vào, cử tri được thành viên Tổ bầu cử tiếp đón, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức bầu. Sau đó, cử tri được hướng dẫn vào phòng gạch phiếu. Có 3 phòng gạch phiếu và 1 phòng gạch phiếu giúp được bố trí tại đây.

Tổ bầu cử kiểm tra và niêm yết thùng phiếu. Ảnh: THANH TUYỀN

Sau khi gạch phiếu xong, cử tri được hướng dẫn bỏ phiếu vào lần lượt 3 thùng phiếu, tương ứng với 3 màu khác nhau để phân biệt giữa thùng phiếu bầu ĐBQH với thùng phiếu bầu đại biểu HĐND TP.HCM và thùng phiếu bầu đại biểu HĐND phường.

Cử tri được hướng dẫn bỏ phiếu vào lần lượt 3 thùng phiếu, tương ứng với 3 màu khác nhau để phân biệt giữa thùng phiếu bầu ĐBQH với thùng phiếu bầu đại biểu HĐND TP.HCM và thùng phiếu bầu đại biểu HĐND phường. Ảnh: THANH TUYỀN

Cuối buổi, Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu.

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn cho biết cuộc bầu cử lần này diễn ra với nhiều điểm mới, do đó, phường nhận thấy cần có buổi thử nghiệm để giúp tất cả các Tổ bầu cử nắm chắc quy trình và thực hiện đúng quy định vào ngày 15-3 tới đây. Qua buổi vận hành này, phường sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót.

"Tại buổi vận hành thử nghiệm có khoảng 250 cử tri minh họa đến bỏ phiếu. Điều này giúp tạo ra áp lực, đồng thời đo đếm được khả năng xử lý, ứng phó của Tổ bầu cử. Từ đó có những điều chỉnh phù hợp để ngày bầu cử chính thức được diễn ra thành công" – ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu trong buổi thử nghiệm. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trường Sơn cho biết, tuy là thử nghiệm nhưng buổi bỏ phiếu được tổ chức với đầy đủ các khâu. Phường cũng đặt ra các tình huống phát sinh để Tổ bầu cử xử lý, từ đó rút kinh nghiệm. Đầu tuần sau, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của phường sẽ họp rút kinh nghiệm cho tất cả các Tổ bầu cử.