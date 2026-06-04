TP.HCM: Quy tụ 180 gian hàng tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông năm 2026 04/06/2026 17:46

Chiều 4-6, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Trường Xuân, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Đông, thông tin về việc tổ chức “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026.

Theo ông Xuân, sự kiện được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại mà còn là hoạt động văn hóa, góp phần kết nối các địa phương, tôn vinh giá trị nông sản Việt Nam. Đây là sự kiện thường niên, có vai trò thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Ngọc Trường Xuân, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Đông. Ảnh: HẢI NHI

Từ đầu tháng 4-2026, UBND phường Bình Đông đã tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, làm việc với nhiều địa phương như Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, TP Huế, Đồng Nai, Cần Thơ… nhằm kết nối, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng vùng miền.

Đến nay, sự kiện đã quy tụ hơn 180 gian hàng, được tổ chức theo không gian mở, kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm như thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn nghệ, trình diễn dân ca Nam Bộ, trải nghiệm làm bánh dân gian… Qua đó, không gian giao lưu, kết nối giữa các địa phương được tạo ra, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 16-6 tại sân khấu chính đường số 6, Khu dân cư Pegasuite và kéo dài trong một tuần. Các hoạt động được tổ chức tại tuyến đường số 1 và số 6, phường Bình Đông.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày, kinh doanh nông sản vùng miền; không gian trải nghiệm làm bánh dân gian; khu ẩm thực; hội thi làm bánh dân gian gắn với Tết Đoan Ngọ; các trò chơi dân gian; hoạt động nghệ thuật truyền thống và chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ giữa các địa phương.

UBND phường Bình Đông cho biết mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm lan tỏa sự kiện, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.