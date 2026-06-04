TP.HCM định hướng phát triển kinh tế đêm và du lịch chất lượng cao tại Cần Giờ 04/06/2026 17:20

(PLO)- Cần Giờ được định hướng trở thành điểm đến chiến lược của TP.HCM, phát triển du lịch bền vững, nâng trải nghiệm, thu hút khách chi tiêu cao và kéo dài thời gian lưu trú.

Chiều 4-6, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), đã thông tin về hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch Cần Giờ.

Theo ông Ân, Cần Giờ là mắt xích chiến lược trong không gian phát triển mới của TP.HCM, giữ vai trò quan trọng trong định hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Khu vực này không chỉ là điểm du lịch mà còn kết nối đô thị với hệ sinh thái biển, rừng ngập mặn và văn hóa duyên hải Nam Bộ.

Hiện nay, Cần Giờ đón hơn 3,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2024, song doanh thu chưa tương xứng do khách chủ yếu đi về trong ngày, thiếu cơ sở lưu trú chất lượng cao và sản phẩm giải trí đa dạng.

Với lợi thế về Khu Dự trữ sinh quyển, hệ sinh thái rừng ngập mặn, tài nguyên biển và văn hóa địa phương, Cần Giờ có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, đường thủy và kinh tế đêm.

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM). Ảnh: HẢI NHI

Thời gian tới, TP.HCM định hướng chuyển từ khai thác tài nguyên sang nâng cao trải nghiệm, phát triển sản phẩm chất lượng cao, mang bản sắc riêng, hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, Cần Giờ đóng vai trò hoàn thiện hệ sinh thái du lịch của thành phố.

Ông Ân cho biết các dự án hạ tầng trọng điểm như khu đô thị lấn biển Cần Giờ và hệ thống cầu, kết nối giữ vai trò quan trọng trong nâng cao khả năng tiếp cận, thúc đẩy liên kết vùng và tái cấu trúc không gian du lịch phía Nam.

Khi hạ tầng hoàn thiện, Cần Giờ sẽ không còn là điểm cuối tuyến mà trở thành mắt xích trong mạng lưới du lịch, kinh tế biển và logistics của TP.HCM. Đồng thời, khu vực này sẽ bổ sung lưu trú, dịch vụ, vui chơi giải trí để thu hút khách chi tiêu cao và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo ông Ân, kinh tế ban đêm là giải pháp quan trọng để tăng chi tiêu và thời gian lưu trú. Các sản phẩm sẽ gắn liền với văn hóa biển, đời sống ngư dân và hệ sinh thái địa phương như chợ đêm ẩm thực, hoạt động cộng đồng, du lịch đường thủy ban đêm.

Tuy nhiên, ông Ân nhấn mạnh việc phát triển phải hài hòa với bảo tồn rừng ngập mặn, bảo đảm quy hoạch phù hợp và kiểm soát tác động môi trường.

Ông Ân cho biết định hướng là xây dựng Cần Giờ thành điểm đến chất lượng cao, có bản sắc riêng, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường, trong đó kinh tế ban đêm là động lực quan trọng thời gian tới.