Trình UBND TP.HCM chấp thuận tuyến đường vượt biển gần 93.000 tỉ nối Cần Giờ - Vũng Tàu 21/05/2026 09:06

(PLO)- Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc chấp thuận phương án tuyến công trình, vị trí công trình dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu.

Theo tờ trình, tuyến đường vượt biển có chiều dài khoảng 14,06 km, kết nối từ đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa thuộc xã Cần Giờ đến khu vực đường 30/4, phường Tam Thắng và phường Rạch Dừa.

Dự án do liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo hồ sơ trình duyệt, tuyến đường được thiết kế với vận tốc 80 km/h, quy mô 6 làn xe. Trong đó, phần đường dẫn rộng 34,5 m, phần hầm vượt biển rộng 34,6 m và phần cầu vượt biển rộng 26,25 m.

Điểm đầu tuyến nằm tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ, kết nối đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa; điểm cuối kết nối đường Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 phía Vũng Tàu. Ở hai đầu tuyến sẽ bố trí nút giao dạng vòng xuyến phía Cần Giờ và nút giao ngã ba có đèn tín hiệu phía Vũng Tàu.

Theo đánh giá của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tuyến đường vượt biển có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ, nhất là trong bối cảnh TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cần hình thành thêm các trục kết nối chiến lược.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm hướng kết nối trực tiếp giữa trung tâm TP.HCM với Vũng Tàu thay vì phải di chuyển vòng qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 như hiện nay. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khu logistics, du lịch và công nghiệp ven biển.

Đối với phát triển đô thị, tuyến đường vượt biển được xem là cú hích lớn cho khu vực Cần Giờ. Theo định hướng quy hoạch, Cần Giờ sẽ phát triển thành đô thị sinh thái biển, trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của TP.HCM. Việc hình thành tuyến kết nối trực tiếp với Vũng Tàu được kỳ vọng tạo động lực phát triển mạnh cho du lịch, bất động sản, thương mại dịch vụ và kinh tế đêm ven biển.

Ngoài ra, dự án còn đóng vai trò kết nối đồng bộ với hàng loạt công trình hạ tầng lớn như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Rừng Sác, Vành đai 3 TP.HCM và các tuyến ven biển phía Nam.

Đáng chú ý, phương án tuyến đã được điều chỉnh theo góp ý của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực vịnh Gành Rái. Trong đó, phương án hầm dìm được kéo dài từ 2,1 km lên 3 km; tổng chiều dài hầm tăng từ hơn 2,9 km lên 3,85 km; cao độ đỉnh hầm được bố trí thấp hơn đáy luồng hàng hải tối thiểu 10 m.

Chiều dài hai đảo nhân tạo cũng được điều chỉnh giảm còn 0,7 km; khoảng cách giữa hai đảo tăng từ 1 km lên 2,72 km nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn hàng hải.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND TP chấp thuận phương án tuyến công trình. Đồng thời, giao liên danh nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai các bước tiếp theo của dự án.