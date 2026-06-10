Đề xuất quãng đường sát hạch thực hành lái xe chuyên dùng tối thiểu 5km 10/06/2026 13:53

Bộ Công an đang lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Công an nhân dân. Ngày kết thúc lấy ý kiến 18-6.

Nhiều thẩm quyền được giao về công an cấp tỉnh

Theo đó, Cục CSGT (Bộ Công an) trình Bộ trưởng Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Công an nhân dân, thay thế Thông tư số 66/2024.

Dự thảo bổ sung nhiều nội dung mới trong chương trình đào tạo và sát hạch lái xe.

Theo Cục CSGT (C08), quá trình thực hiện Thông tư 66 đã phát sinh nhiều vướng mắc. Đáng chú ý, cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe hết hạn muốn được phục hồi phải tham gia sát hạch lại tại Cục CSGT, gây khó khăn cho những trường hợp ở xa Hà Nội hoặc TP.HCM.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo lái xe hiện hành chưa có nội dung hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị nghiệp vụ trên xe Công an nhân dân, chưa chú trọng đào tạo văn hóa giao thông của lực lượng công an cũng như kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ đặc thù.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là phân cấp một phần công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho Phòng CSGT công an cấp tỉnh, thành phố.

Theo đó, Phòng CSGT sẽ được tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng đối với các trường hợp phải sát hạch lại do giấy phép quá hạn, đồng thời thực hiện đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Trưởng phòng CSGT cũng được trao thẩm quyền ký nhiều loại quyết định như công nhận năng lực cơ sở đào tạo lái xe, công nhận trung tâm sát hạch đủ điều kiện hoạt động; cấp, đổi, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép lái xe; thành lập hội đồng sát hạch; công nhận kết quả sát hạch...

Theo cơ quan soạn thảo, việc phân cấp này nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, giảm áp lực cho cơ quan trung ương và phù hợp chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền của Đảng và Chính phủ.

Bổ sung đào tạo kỹ năng lái xe nghiệp vụ

Dự thảo cũng bổ sung nhiều nội dung mới trong chương trình đào tạo và sát hạch lái xe.

Cụ thể, phần lý thuyết sẽ được bổ sung kiến thức về sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ trên xe Công an nhân dân, văn hóa lái xe của lực lượng công an.

Phần thực hành sẽ có thêm nội dung lái xe nâng cao và xử lý tình huống nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong thực tiễn.

Đáng chú ý, quãng đường sát hạch thực hành lái xe trên đường được đề xuất tăng từ tối thiểu 2 km lên tối thiểu 5 km nhằm đánh giá đầy đủ hơn kỹ năng điều khiển phương tiện của người dự sát hạch.

Ngoài ra, dự thảo cũng nới điều kiện đối với giáo viên dạy thực hành lái xe. Theo đó, thời gian sở hữu giấy phép lái xe yêu cầu đối với giáo viên dạy thực hành được giảm từ 3-5 năm xuống còn tối thiểu 2 năm tùy từng hạng xe.

Rút ngắn tới 30% thời gian cấp lại giấy phép lái xe

Nhằm thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, dự thảo đề xuất cắt giảm khoảng 30% thời gian giải quyết nhiều thủ tục.

Bộ Công an đề xuất rút ngắn thời gian cấp, cấp lại giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

Trong đó, thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày; cấp lại giấy phép lái xe giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày; đổi giấy phép lái xe từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Thời gian thành lập hội đồng sát hạch lái xe cũng được rút từ 10 ngày xuống 7 ngày; thời gian công nhận trung tâm sát hạch đủ điều kiện hoạt động giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày.

Theo Bộ Công an, dự thảo không phát sinh thủ tục hành chính mới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Dự kiến thông tư mới sẽ được trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, ký ban hành trước ngày 1-7-2026.