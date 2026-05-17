Đề xuất tăng gấp đôi câu hỏi lý thuyết, thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự khi sát hạch lái xe 17/05/2026 11:49

(PLO)- Ngoài việc tăng số lượng câu hỏi thi lý thuyết thi bằng lái xe, dự thảo còn bổ sung nhiều nội dung mới như kiến thức về Bộ luật Hình sự liên quan các vi phạm giao thông.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 65/2024/TT-BCA quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15-5 đến 25-5.

Đánh giá toàn diện kiến thức pháp luật, kỹ năng và đạo đức lái xe

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc tăng mạnh số lượng câu hỏi kiểm tra, bỏ phần thi mô phỏng trên máy tính và cho phép người dân nộp hồ sơ tại Công an cấp xã. Theo dự thảo, số lượng câu hỏi kiểm tra để phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ tăng đáng kể ở tất cả các hạng bằng.

Đề xuất tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính nhằm đánh giá toàn diện hơn kiến thức pháp luật, kỹ năng và đạo đức người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), việc sửa đổi Thông tư nhằm bảo đảm đồng bộ với Nghị định 94/2026 của Chính phủ về đào tạo, sát hạch lái xe có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Nghị định này đã bãi bỏ nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông.

Cụ thể, hạng A1, A: từ 25 câu lên 50 câu; Hạng B1: từ 25 câu lên 60 câu; Hạng B: từ 30 câu lên 60 câu; Hạng C1: từ 35 câu lên 70 câu; Hạng C: từ 40 câu lên 80 câu; Hạng D1, D2, D: từ 45 câu lên 90 câu; Hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: từ 45 lên 100 câu.

Ngoài việc tăng số lượng câu hỏi, Dự thảo bổ sung nhiều nội dung mới như kiến thức về Bộ luật Hình sự liên quan các tội phạm giao thông, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông.

Dự thảo cũng bỏ nội dung kiểm tra theo phần mềm mô phỏng trên máy tính để phù hợp với quy định mới về sát hạch lái xe.

Có thể nộp hồ sơ tại công an xã hoặc trực tuyến

Đồng thời, dự thảo bổ sung nội dung người dân được nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã và Công an cấp xã bố trí cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Công an cấp xã phải chuyển hồ sơ về Phòng CSGT trong thời hạn một ngày làm việc

Thí sinh đang làm thủ tục để vào thi lý thuyết lái xe tại một Trung tâm sát hạch. Ảnh: TN

Ngoài hình thức trực tiếp, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia hoặc các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân; hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Theo dự thảo, trước ngày kiểm tra ít nhất hai ngày làm việc, cơ quan chức năng phải thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra cho người đăng ký qua email, tin nhắn điện thoại hoặc hình thức khác.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Theo đó, cán bộ làm nhiệm vụ này chỉ cần là sát hạch viên, không bắt buộc phải có giấy phép lái xe mô tô hạng A và giấy phép lái xe ô tô như trước.

Lý giải nội dung này, cơ quan soạn thảo cho rằng cán bộ kiểm tra chủ yếu thực hiện giám sát phần thi lý thuyết trên máy tính nên không cần thiết phải có đầy đủ các hạng giấy phép lái xe.

Đối với người nước ngoài hoặc người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt, dự thảo tiếp tục cho phép sử dụng người phiên dịch khi tham gia kiểm tra. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cũng sửa đổi quy định nhằm tránh tình trạng người biết tiếng Việt nhưng cố tình khai không biết để được hỗ trợ trả lời.

Theo kế hoạch, dự thảo Thông tư sẽ được trình ký ban hành trước ngày 1-7-2026 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.