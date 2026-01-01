Ô tô phía sau dán chữ ‘vợ em mới lấy bằng, thi 9 lần mới đỗ’ tông nhiều xe máy 01/01/2026 19:31

(PLO)- Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) chiều 1-1 cho thấy chiếc xe ô tô cá nhân do một phụ nữ điều khiển tông nhiều xe máy bị hư hỏng, có người bị thương nhẹ.

Khoảng 16 giờ chiều 1-1, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô cá nhân và nhiều xe máy trên đường Võ Thị Sáu, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HẢI YẾN.

Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe ô tô mang BKS 30G-476.xx bất ngờ tông trúng 6 xe máy đang đỗ trên vỉa hè phố Võ Thị Sáu. Chiếc xe cũng tông gãy đổ cọc biển báo ngõ ngõ 88 phố Võ Thị Sáu.

Tại hiện trường ghi nhận phía sau xe ô tô gây tai nạn có dán dòng chữ lưu ý trên kính “Vợ em mới lấy bằng, thi 9 lần mới đỗ. Xin thông cảm”. Xe ô tô bị nổ lốp, hư hỏng phần đầu, bung túi khí. Ba xe máy hư hỏng nặng nằm trước xe ô tô. Vụ tai nạn cũng làm một số người bị thương nhẹ.

Sau xe ô tô gây tai nạn có dán chữ: “Vợ em mới lấy bằng, thi 9 lần mới đỗ. Xin thông cảm”. Ảnh: HẢI YẾN.

Được biết, người điều khiển xe ô tô 30G-476.xx là một phụ nữ trú ở Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường và CSGT, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường phân luồng tránh ách tắc giao thông, ổn định trật tự và vào cuộc điều tra vụ tai nạn.