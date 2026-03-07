Vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn: 1 nạn nhân tử vong 07/03/2026 11:51

(PLO)- Tài xế tông liên hoàn 5 ô tô và 3 xe máy ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn, một nạn nhân đã tử vong.

Sáng 7-3, Công an TP Hà Nội đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội).

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết trong số các nạn nhân của vụ tai nạn, một phụ nữ đã tử vong. Ngoài ra, Bệnh viện 198 đã tiếp nhận và cấp cứu, điều trị cho bốn nạn nhân khác bị thương.

Người điều khiển xe gây tai nạn là ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú phường Yên Hoà, TP Hà Nội).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, các phòng nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn, tiến hành điều tra xử lý nghiêm minh.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 18 giờ 49 phút đêm 6-3, ông Nguyễn Văn Sáu điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng). Ông Sáu không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào năm ô tô khác và ba xe máy.

Camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSGT phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hòa khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.