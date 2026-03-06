Bắt khẩn cấp 'siêu trộm' trong các khu đô thị ở Nha Trang 06/03/2026 16:25

(PLO)- Cảnh sát bắt Lương Xuân Thoại, nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm ở nhiều khu đô thị tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 6-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp Lương Xuân Thoại (29 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Lương Xuân Thoại. Ảnh: TP

Thông tin ban đầu, thời gian qua, cơ quan công an nhận nhiều trình báo của người dân liên tiếp bị kẻ gian cạy cửa trộm nhiều tài sản có giá trị. Từ ngày 4 đến 21-2, trên địa bàn các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm với cùng phương thức thủ đoạn là cạy song sắt sau nhà đột nhập lấy trộm tài sản.

Vào cuộc xác minh, truy xét, ngày 4-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Tây Nha Trang đưa Lương Xuân Thoại đến làm việc.

Bước đầu, Lương Xuân Thoại thừa nhận đã gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị như Mỹ Gia, Hà Quang, Vĩnh Điềm Trung.

Thủ đoạn của Thoại là lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Thoại cạy các khung sắt bảo vệ phía sau nhà, sau đó đột nhập vào trong, phá két sắt để lấy trộm tài sản. Tài sản Thoại trộm đa phần là tiền, vàng, USD.

Theo cảnh sát, bước đầu thống kê sơ Lương Xuân Thoại đã trộm cắp nhiều tài sản gồm khoảng 330 triệu đồng, 5.000 USD, 8,8 cây vàng cùng nhiều trang sức bằng vàng khác.

Theo công an, Lương Xuân Thoại bị nghiện game. Toàn bộ tài sản sau khi trộm cắp đều được người này sử dụng để đánh game.