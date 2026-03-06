Xác minh vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Đắk Lắk 06/03/2026 16:12

(PLO)- Công an xác minh vụ một trẻ sơ sinh nghi bị bỏ rơi, đã tử vong ở phường Tân An, Đắk Lắk.

Ngày 6-3, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh là khu đất trống, đối diện công viên nước, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An.

Công an xuất hiện tại khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh. Ảnh:T.A

​Theo Công an phường Tân An, hiện đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

​“Hiện các đơn vị đang khám nghiệm ngoài hiện trường, chưa có thông tin cụ thể về giới tính cũng như các thông tin khác”- nguồn tin cho biết.

​Trước đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại khu đất trống, gần đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An nên trình báo cơ quan chức năng.