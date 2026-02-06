Hai chị em và trẻ sơ sinh tử vong nghi do đốt than củi để sưởi ấm 06/02/2026 13:54

(PLO)- Khi người thân phát hiện thì hai chị em gái và cháu bé sơ sinh đã tử vong. Nguyên nhân nghi do ngạt khí than.

Chiều 6-2, Công an xã Hồng Lộc (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc ba người trong một gia đình tử vong trong phòng ngủ, nghi do ngạt khí than.

Người dân, người thân đến thăm viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 6-2, bà Chu Thị Ngụ (trú thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc) phát hiện hai con gái là Nguyễn Thị V. (SN 2002), Nguyễn Thị H. (SN 2005) cùng một cháu bé sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi đã tử vong trong phòng ngủ.

Trước đó, chị V. mới sinh con nên về nhà mẹ ruột để tiện chăm sóc. Tối 5-2, gia đình đốt than củi để sưởi ấm cho sản phụ và trẻ sơ sinh trong căn phòng có diện tích khoảng 10 m². Em gái là Nguyễn Thị H. ngủ cùng để hỗ trợ chăm sóc cháu.

Sáng hôm sau, người nhà phát hiện cả ba nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận trong phòng có nồi than củi, thời điểm phát hiện lửa đã tắt.

Cán bộ UBND xã Hồng Lộc xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân ban đầu được nhận định là do ngộ độc khí than. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo chính quyền địa phương đã thăm viếng, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ.