Ông Lavrov và những tiết lộ quan trọng về giới lãnh đạo phương Tây, NATO, Mỹ, Ukraine 06/02/2026 06:11

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ các tiếp xúc kín giữa Nga và phương Tây, sự thay đổi lập trường của châu Âu, cùng quan điểm của Moscow về tương lai Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với đài RT ngày 4-2 (xuất bản ngày 5-2), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng châu Âu đang tìm cách cản trở, phá hoại các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về Ukraine, đồng thời nội bộ EU xuất hiện “làn sóng phản kháng” trước vai trò chi phối của Đức.

Về tương lai của Ukraine

Theo ông Lavrov, Nga sẵn sàng chấp nhận một Ukraine không nhất thiết phải là đồng minh, nhưng cần là một quốc gia “trung lập và thiện chí”.

Ukraine không thể ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nếu vi phạm “các chuẩn mực của luật pháp quốc tế” hoặc hiến pháp của chính mình.

Nga nhiều lần giải thích với Washington rằng vấn đề cốt lõi trong giải pháp cho Ukraine không phải là lãnh thổ, mà là con người: “Những người Nga, nói tiếng Nga và nuôi dạy con cái bằng tiếng Nga, đã phát triển các vùng đất này suốt nhiều thế kỷ”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc phỏng vấn với đài RT ngày 4-2, xuất bản ngày 5-2. Ảnh: RT

Kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine mà ông Zelensky đề cập, theo những phần Nga được biết, “không hề đề cập việc khôi phục các quyền của người Nga và các dân tộc thiểu số khác, cũng như tự do tôn giáo”.

Quyền tự do ngôn ngữ và tôn giáo đã được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, “đây không thể là vấn đề để mặc cả”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Về tiến trình giải quyết Ukraine và các nỗ lực phá hoại

Nga và Mỹ hiện đang duy trì tiếp xúc “dưới nhiều hình thức khác nhau”.

Theo ông Lavrov, nếu Nga và Mỹ công khai kết quả đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) hồi 2025, thì các thỏa thuận hòa bình về Ukraine đã có thể nhanh chóng được ký kết.

Tuy nhiên, châu Âu và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã bắt đầu can thiệp và sửa đổi sáng kiến này.

“Và họ vẫn đang tiếp tục can thiệp. Khi các đồng nghiệp Mỹ đến gặp chúng tôi, chúng tôi cảm nhận rằng họ muốn thêm những nhượng bộ từ phía Nga” - ông Lavrov nói.

Theo vị ngoại trưởng, tiến trình giải quyết Ukraine tiếp tục bị “xáo trộn”, kèm theo những nỗ lực áp đặt các điều kiện và yêu sách mới đối với Nga.

Theo ông Lavrov, châu Âu đang tìm cách “ngăn chặn và phá hoại các cuộc đàm phán” manh nha giữa Nga và Mỹ về giải pháp, và “giờ đây các đại diện Ukraine cũng tham gia vào nỗ lực này”.

Theo ông Lavrov, các kế hoạch của phương Tây nhằm đối đầu Nga thông qua Ukraine đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Ông cho rằng giới hoạch định quân sự phương Tây đã chuẩn bị và hỗ trợ Ukraine tham gia xung đột, nhưng cuối cùng phải thừa nhận những tính toán này không mang lại hiệu quả.

Về rạn nứt trong EU

Ông Lavrov cho rằng chiến lược của Mỹ là tiếp tục duy trì vai trò chi phối đối với châu Âu.

Theo ông, Washington hoàn toàn không muốn để châu Âu hoàn toàn tự chủ, mà mong các nước châu Âu gánh phần lớn chi phí cho công tác chuẩn bị quân sự và mua sắm vũ khí từ Mỹ, đồng thời vẫn giữ ảnh hưởng đối với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Nga cho rằng trong bối cảnh đó, Washington phải thực hiện những bước đi cứng rắn, mang tính đối đầu Nga để duy trì sự ủng hộ và gắn kết của các nước châu Âu, khi theo đuổi các chính sách gây nhiều sức ép đối với khu vực.

Ông Lavrov cho rằng trong EU đang xuất hiện xu hướng gia tăng các ý kiến nhằm hạn chế vai trò chi phối của Đức đối với các nước thành viên khác.

Theo ông, “một làn sóng phản kháng đang hình thành, cùng mong muốn ngăn việc Đức nắm vai trò áp đảo”.

Ngoại trưởng Nga cũng nhận định rằng việc thiếu hiểu biết về lịch sử đã dẫn tới những lo ngại cho rằng Nga đang chuẩn bị tấn công châu Âu. Theo ông, việc nhìn lại lịch sử có thể giúp tránh những nhận định như vậy.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cho rằng chính quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang đẩy mạnh quân sự hóa, khi các kế hoạch “phục hưng nước Đức” được gắn trực tiếp với việc tăng chi tiêu quốc phòng và chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột.

Về các tiếp xúc giữa lãnh đạo phương Tây và Nga

Ngoại trưởng Nga nói rằng khi các chính trị gia châu Âu nhận ra rằng không thể đánh bại Nga, họ đã thay đổi giọng điệu.

Theo ông Lavrov, những phát biểu của các chính trị gia châu Âu trong các cuộc tiếp xúc kín với Nga không khác các tuyên bố công khai: “Vẫn là những lời kêu gọi quen thuộc như ‘hãy kết thúc chuyện này’, ‘phải làm gì đó’”.

Nhiều lãnh đạo châu Âu liên hệ với Nga một cách bí mật, yêu cầu không công bố các cuộc trao đổi.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi có tiếp xúc với một số lãnh đạo châu Âu. Họ gọi điện và đề nghị không công khai. Một số người đến đây và trao đổi một cách kín đáo” - ông nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Putin luôn sẵn sàng nghe điện thoại và không bỏ qua các đề xuất, “nếu đó là những đề xuất nghiêm túc”.

Ông Lavrov cũng nói rằng nếu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực sự muốn có một cuộc trao đổi nghiêm túc với ông Putin, “chỉ cần gọi điện”.

“ Nếu muốn gọi và nói chuyện nghiêm túc, thì hãy gọi” - ông nói.

Về vai trò của NATO trong xung đột Ukraine

Theo ông Lavrov, phương Tây đang tập hợp các nước châu Âu để ủng hộ Ukraine, không trực tiếp tham gia chiến sự mà thông qua vai trò tài trợ, hỗ trợ quân sự, cung cấp vũ khí và định hướng về mặt chính trị. Ông cho rằng cách tiếp cận này cuối cùng cũng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow từng đặt niềm tin vào các cam kết của phương Tây liên quan việc không mở rộng NATO về phía đông, song theo ông, những cam kết đó đã không được thực hiện.

Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng Nga từng công nhận Ukraine là một quốc gia trung lập và không sở hữu vũ khí hạt nhân, qua đó khẳng định lập trường của Moscow trong giai đoạn đầu của quan hệ song phương.

Mỹ, châu Âu, Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên.