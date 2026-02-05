LHQ kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba; Nga tuyên bố tiếp tục cung cấp dầu cho Havana 05/02/2026 14:22

(PLO)- Liên Hợp Quốc cảnh báo Cuba có nguy cơ sụp đổ nhân đạo do thiếu năng lượng, trong khi đó Nga tuyên bố đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ dầu mỏ cho Havana.

Ngày 4-2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo Cuba có nguy cơ rơi vào tình trạng “sụp đổ nhân đạo” nếu nhu cầu năng lượng không được đáp ứng, hãng Al Jazeera đưa tin.

Chia sẻ với báo giới tại New York, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ - cho biết ông Guterres “vô cùng quan ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba”, và nhấn mạnh rằng tình hình này sẽ “xấu đi, thậm chí sụp đổ”, nếu Cuba không được đáp ứng nhu cầu dầu mỏ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: UN PHOTO

Ông Dujarric cũng lưu ý rằng trong hơn ba thập niên qua, Đại hội đồng LHQ liên tục kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận thương mại do Mỹ áp đặt đối với Cuba.

“Tổng Thư ký kêu gọi tất cả các bên theo đuổi đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế" - ông Dujarric nói thêm.

Mỹ chưa bình luận về lời kêu gọi của LHQ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin đã có cuộc gặp với Đại sứ Cuba tại Moscow - ông Enrique Orta Gonzalez, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Trong cuộc gặp, ông Pankin đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với Havana trước sức ép kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng.

“Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết không lay chuyển đối với Cuba trước sức ép kinh tế và quân sự chưa từng có nhằm vào ‘Quốc đảo Tự do’” - thông cáo nêu rõ.

Ở một diễn biến liên quan, chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti, Đại sứ Nga tại Cuba - ông Viktor Coronelli tuyên bố Moscow đã nhiều lần cung cấp dầu mỏ cho Cuba trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục làm như vậy trong thời gian tới.

Trước đó, hôm 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba.

Đến ngày 30-1, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Havana đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả động thái của Washington.