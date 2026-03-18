Chiến sự Trung Đông: Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo thiệt mạng; Nga lên tiếng việc các quan chức cấp cao Iran bị hạ sát 18/03/2026 21:24

(PLO)- Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo thiệt mạng vì đòn tấn công của Israel; Israel tấn công cơ sở khí đốt Iran; Ông Trump tiếp tục lên tiếng về eo biển Hormuz; Nga lên án việc hạ sát quan chức cấp cao Iran, nói tiếp tục hỗ trợ Tehran.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo thiệt mạng vì đòn tấn công của Israel



Đăng trên mạng xã hội X ngày 18-3, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian xác nhận Bộ trưởng Esmaeil Khatib, cùng một số thành viên gia đình và cộng sự, đã thiệt mạng trong đòn tấn công của Israel.

Trước đó cùng ngày 18-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Iran - ông Khatib đã bị hạ sát trong một cuộc không kích của Israel tại Tehran rạng sáng cùng ngày.

Ông Katz cũng nói rằng “những bất ngờ đáng kể” dự kiến sẽ xảy ra trong ngày 18-3, theo tờ The Times of Israel.

“Vào ngày [18-3], những bất ngờ đáng kể được dự đoán sẽ xuất hiện trên tất cả các mặt trận, làm leo thang cuộc chiến mà chúng ta đang tiến hành chống lại Iran và Hezbollah [tại Lebanon]” - ông Katz nói.

Bộ trưởng Tình báo Iran - ông Esmaeil Khatib. Ảnh: AFP

“Mức độ dữ dội của các cuộc không kích tại Iran đang gia tăng. Bộ trưởng Tình báo Iran Khatib cũng đã bị hạ sát” - ông Katz nói thêm.

Vị bộ trưởng quốc phòng cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “ủy quyền cho Lực lượng Phòng vệ Israel [hạ sát] bất kỳ quan chức cấp cao Iran nào… mà không cần thêm sự phê duyệt”.

Israel tấn công cơ sở khí đốt Iran

The Times of Israel dẫn lời quan chức Israel rằng không quân nước này ngày 18-3 đã không kích vào cơ sở khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr.

Đây là một trong những cơ sở chế biến khí đốt trọng yếu, cung cấp khoảng 70% nhu cầu khí đốt nội địa của Iran.

Theo tờ Israel Hayom, vụ tấn công mới đây làm tổn hại khoảng 1/5 công suất chế biến khí đốt của Iran, được coi là “một bước leo thang” trong xung đột. Nguồn tin Israel nhận định Tehran nhiều khả năng sẽ đáp trả, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Israel và có thể cả khu vực.

Video ghi lại cảnh được cho là các cơ sở khí tự nhiên tại tỉnh Bushehr (Iran) bị tấn công ngày 18-3. Nguồn: Tasnim

Truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin rằng một phần cơ sở khí đốt nằm trong Khu Kinh tế Năng lượng Đặc biệt South Pars tại TP Asaluyeh (Bushehr) đã bị trúng đạn của Mỹ và Israel. Các đội chữa cháy đã được triển khai ngay lập tức để khống chế đám cháy.

Tình hình tại cơ sở khí đốt South Pars đã được kiểm soát sau khi báo cáo có vụ không kích của Israel, theo hãng thông tấn Fars.

Ngay sau các vụ không kích, Iran tuyên bố sẽ đáp trả nhắm vào “cơ sở hạ tầng kẻ thù vốn trước đây được cho là an toàn”, Fars dẫn nguồn quân sự Iran. Các quan chức Tehran gọi hành động tấn công cơ sở khí đốt là một “tội ác chiến tranh” và khẳng định sẽ không bỏ qua.

Tờ Tehran Times ngày 18-3 cũng phát bản tin đưa ra cảnh báo trực tiếp, đe dọa cơ sở dầu khí tại Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo bản tin của Tehran Times, Iran đặc biệt nhắm vào Nhà máy lọc dầu Samref và Khu liên hợp Hóa dầu Jubail của Saudi Arabia, mỏ khí Al Hasan của UAE, cùng các nhà máy hóa dầu và nhà máy lọc dầu ở Qatar.

. Trước thông tin Israel tấn công cơ sở năng lượng Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar - Majed al-Ansari nói rằng hành động của Tel Aviv là một bước đi nguy hiểm và thiếu trách nhiệm trong bối cảnh leo thang quân sự hiện nay ở khu vực, theo hãng tin Al Jazeera.

“Nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như đối với người dân và môi trường của khu vực. Chúng tôi một lần nữa khẳng định sự cần thiết tránh nhắm vào các cơ sở quan trọng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế và nỗ lực hạ nhiệt tình hình theo cách bảo đảm an ninh và ổn định của khu vực” - ông al-Ansari nhấn mạnh.

Ông Trump tiếp tục lên tiếng về eo biển Hormuz

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 18-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng các đồng minh của Mỹ nên chịu trách nhiệm hoàn toàn việc tuần tra eo biển Hormuz một khi Washington thay đổi quyền lực ở Iran, đài CNN đưa tin.

“Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng ta ‘dọn sạch’ những gì còn lại của Iran, và để các nước sử dụng nó - còn chúng ta thì không - tự chịu trách nhiệm cho cái gọi là ‘eo biển’?” - ông viết trên Truth Social.

“Điều đó sẽ khiến một số đồng minh ‘không chịu hành động’ của chúng ta phải vào cuộc” - theo ông Trump.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích các quốc gia châu Âu vì từ chối yêu cầu cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển. Nhiều lãnh đạo châu Âu cho biết họ có thể sẵn sàng tham gia một liên minh tuần tra khu vực khi các hành động quân sự chủ động kết thúc.

Nga lên án việc hạ sát quan chức cấp cao Iran, nói tiếp tục hỗ trợ Tehran

Ngày 18-3, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga lên án các hành động nhằm gây hại hoặc sát hại các thành viên lãnh đạo Iran, đài RT đưa tin.

“Chúng tôi chắc chắn lên án những hành động nhằm gây hại cho sức khỏe hoặc, hơn nữa, sát hại các đại diện của lãnh đạo một Iran có chủ quyền và độc lập, cũng như các quốc gia khác. Chúng tôi lên án những hành động như vậy” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Về thông tin Nga được cho là chia sẻ hình ảnh vệ tinh về các cơ sở Mỹ ở Trung Đông và công nghệ sản xuất UAV với Iran, ông Peskov khẳng định các quan chức Mỹ chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova khẳng định Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ “người bạn Iran” giữa những thử thách nghiêm trọng, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ các bạn ở Iran, những người đang phải đối mặt những thử thách khủng khiếp” - bà nhấn mạnh.

Bà Zakharova cho biết Iran đã đề nghị Nga cung cấp vật tư y tế sau khi nhiều bệnh viện và trạm y tế khẩn cấp bị phá hủy, trong bối cảnh có số lượng lớn dân thường bị thương trong các vụ tấn công của Mỹ/Israel.

“Ngay lập tức, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, máy bay Il-76 của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã chuyển lô viện trợ đầu tiên hơn 13 tấn thuốc men đến sân bay Lankaran (Azerbaijan), sát biên giới Iran, và bàn giao ngay cho các đại diện Iran” - bà cho biết.