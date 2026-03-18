Thái Lan sắp xây hàng rào an ninh dọc biên giới với Campuchia 18/03/2026 08:28

(PLO)- Thái Lan cho biết sẽ khởi công xây hàng rào dài 1,3 km dọc biên giới với Campuchia vào tháng tới, khẳng định đã nhận được sự đồng thuận từ phía Phnom Penh.

Ngày 17-3, Thái Lan cho biết dự kiến khởi công xây dựng hệ thống hàng rào dọc theo một phần biên giới giáp Campuchia vào tháng tới, tờ Bangkok Post đưa tin.

Theo Thiếu tướng Vithai Laithomya - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan, đoạn hàng rào đầu tiên sẽ dài 1,3 km, nằm trên địa bàn huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan).

Ông Vithai khẳng định việc rào chắn khu vực này - một phần nhỏ trong tuyến biên giới dài gần 800 km giữa hai nước - hoàn toàn không liên quan vấn đề tranh chấp lãnh thổ và đã nhận được sự đồng thuận từ phía Campuchia.

Ảnh chụp bằng máy bay không người lái cho thấy các container được dựng làm rào chắn tại khu vực tranh chấp trên biên giới Thái Lan - Campuchia. Những rào chắn này được đặt tại một số điểm từng xảy ra đụng độ vũ trang năm 2025. Ảnh: Army Military Force Facebook

"Việc xây dựng hàng rào biên giới này không đơn thuần là dựng lên một chướng ngại vật vật lý, mà quan trọng hơn là nhằm mang lại sự an tâm cho người dân sinh sống dọc tuyến biên giới" - Thiếu tướng Vithai nhấn mạnh.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong 45 ngày. Thiếu tướng Vithai cho biết thêm rằng khu vực này đã được rà phá bom mìn và một tuyến đường trải nhựa cũng đã được thi công hoàn thiện ở khu vực biên giới thuộc lãnh thổ Thái Lan.

Về kế hoạch dài hạn, quân đội Thái Lan cho biết sẽ xây dựng thêm các bức tường kiên cố và hệ thống hàng rào điện tử tích hợp cảm biến cùng camera an ninh (CCTV) nhằm phục vụ công tác giám sát 24/24 giờ.

Chi tiết về dự án hàng rào an ninh này đã được công bố vào cuối năm ngoái, ngay sau vụ việc đầu tiên trong chuỗi xung đột biên giới giữa hai nước.

Phía Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.