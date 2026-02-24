Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia nổ súng ở biên giới, Phnom Penh bác bỏ 24/02/2026 18:11

(PLO)- Phía Phnom Penh nhanh chóng bác bỏ cáo buộc của Bangkok rằng lực lượng Campuchia đã bắn một quả đạn cối 40mm vào lãnh thổ Thái Lan vào sáng 24-2.

Ngày 24-2, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree cáo buộc rằng lực lượng Campuchia đã bắn một quả đạn cối 40mm vào lãnh thổ Thái Lan trong lúc lực lượng Thái Lan đang tuần tra thường lệ tại tỉnh Si Sa Ket, dẫn đến phản ứng đáp trả theo quy tắc giao chiến, tờ Khaosod English đưa tin.

Ông Winthai cho biết rằng Quân khu 2 của Thái Lan đã báo cáo vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 50 phút ngày 24-2 (giờ địa phương) gần Phlan Hin Paet Kon ở Si Sa Ket, thuộc trách nhiệm của Lực lượng Đặc nhiệm Suranaree.

Vụ việc không gây thương vong cho binh sĩ Thái Lan.

Sau đó, lực lượng Thái Lan đã bắn trả bằng súng phóng lựu M79 về phía nguồn phát súng, theo đúng quy tắc giao chiến đã được thiết lập. Quân đội mô tả hành động này là một lời cảnh báo và hành động tự vệ để bảo vệ binh sĩ và đảm bảo an ninh khu vực.

Ông Winthai cáo buộc hành động của Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được nêu trong tuyên bố chung do cả hai bên ký ngày 27-12-2025.

Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree. Ảnh: Khaosod English

Theo phía Thái Lan, đánh giá sơ bộ của nước này cho thấy vụ việc có thể bắt nguồn từ việc luân chuyển quân đội phía Campuchia, liên quan các binh sĩ mới được triển khai, những người có thể thiếu kinh nghiệm về các quy trình tác chiến và sự giám sát chỉ huy trong khu vực biên giới.

Sau vụ việc, quân đội Thái Lan cho biết các đơn vị đóng quân tại khu vực biên giới đã thắt chặt các biện pháp an ninh, tăng cường giám sát tình hình và hết sức thận trọng trong các hoạt động đang diễn ra, nhấn mạnh rằng sự an toàn của binh lính và dân thường vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cùng ngày, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Tướng Pana Claewplodtook bình luận về vụ việc trên, xác nhận rằng lực lượng Thái Lan thuộc Quân khu 2 đã được chỉ thị xử lý tình hình, theo trang The Nation (Thái Lan).

Khi được hỏi liệu có cần thiết phải áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn hay không, Tướng Claewplodtook khẳng định rằng việc leo thang là không cần thiết.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Thái Lan - Tướng Pana Duangprapat cho biết một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành.

Báo cáo ban đầu cho thấy quả lựu đạn được bắn từ khoảng cách 100 m từ biên giới, xuất phát từ lãnh thổ Campuchia và gần một điểm tuần tra của Thái Lan. Vụ việc được cho là do thiếu kỷ luật trong quân đội Campuchia gây ra, theo phía Thái Lan.

Khi được hỏi về việc phản đối chính thức với Campuchia, Tướng Chaiyapruek xác nhận rằng các hành động trong nước đã được thực hiện, trong khi Quân đội Hoàng gia Thái Lan vẫn đang xem xét các bước tiếp theo.

Ông Chaiyapruek nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp xử lý tình hình một cách bình tĩnh, lưu ý rằng hành động quân sự sẽ là biện pháp cuối cùng và các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện.

Khi được hỏi về khả năng xảy ra các cuộc đụng độ tái diễn, Tướng Chaiyapruek khẳng định rằng quân đội Thái Lan sẽ không để tình hình leo thang hơn nữa.

Chiều 24-2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata bác bỏ cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã bắn một quả đạn cối 40 mm vào khu vực gần một điểm tuần tra của Thái Lan, theo trang Facebook của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bà Socheata cho biết rằng sau khi nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng ở phía bắc Thái Lan, đội thông tin liên lạc của Quân khu 4 của Quân đội Campuchia và Quân khu 2 của Quân đội Thái Lan đã liên lạc để tìm hiểu và cung cấp thông tin về vụ việc, và đã xác nhận rõ ràng với Quân khu 2 rằng quân đội Campuchia không nổ súng như cáo buộc.

“Bộ Quốc phòng Campuchia tái khẳng định cam kết vững chắc, rõ ràng của mình trong việc tuân thủ và thực hiện đầy đủ, tận tâm và với trách nhiệm cao nhất đối với Tuyên bố chung của Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan ngày 27-12-2025, Tuyên bố chung về Hiệp định hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan ngày 26-10-2025 và các thỏa thuận liên quan khác” - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh.

Bà Socheata kêu gọi phía Thái Lan ngừng lan truyền thông tin sai lệch có thể gây hiểu lầm và làm gia tăng căng thẳng.