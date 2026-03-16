Chiến sự Nga-Ukraine 16-3: Ukraine áp trừng phạt Nga và Iran, tuyên bố tập kích radar và S-400 của Moscow ở Crimea 16/03/2026 08:59

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine áp trừng phạt Nga và Iran, tuyên bố tập kích radar và hệ thống S-400 của Moscow ở Crimea; Nga nói phát hiện loạt UAV hướng thẳng về Moscow.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tập kích radar và bệ phóng S-400 của Nga ở Crimea

Ngày 15-3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công các hệ thống radar của Nga và một bệ phóng phòng không S-400 tại bán đảo Crimea rạng sáng cùng ngày, theo tờ Kyiv Independent.

Theo Bộ này, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đánh trúng 2 trạm radar 59N6-E “Protivnik” và 73E6 “Parol” gần làng Liubknekhivka ở Crimea.

Radar Protivnik là hệ thống giám sát tầm xa được thiết kế để phát hiện và theo dõi máy bay, tên lửa hành trình và các mục tiêu đạn đạo ở độ cao lớn. Trong khi đó, hệ thống Parol được sử dụng để nhận diện máy bay “bạn hay thù” trong mạng lưới phòng không của Nga.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng nước này cũng tấn công một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 “Triumf” gần khu định cư Dalne tại Crimea.

Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu xác nhận hệ thống radar Valdai bị lực lượng Ukraine tấn công gần Prymorske (Crimea) hôm 10-3 đã chịu thiệt hại đáng kể. Radar Valdai được thiết kế để phát hiện và đối phó các máy bay không người lái (UAV) bay thấp.

Theo quân đội Ukraine, việc liên tục nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Nga giúp làm suy giảm khả năng kiểm soát không phận và bảo vệ các cơ sở quân sự khác của Moscow.

Ukraine áp trừng phạt Nga, Iran

Cùng ngày 15-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 vận động viên Paralympic Nga vì tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các vận động viên bị trừng phạt đã tham gia chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời bị cáo buộc tận dụng các sự kiện thể thao để biện minh cho hành động quân sự của Moscow.

Bên cạnh các vận động viên, Ukraine còn áp đặt trừng phạt đối với 130 cá nhân và 48 công ty có liên hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Danh sách này bao gồm các doanh nghiệp cung cấp linh kiện cho hệ thống dẫn đường vệ tinh Kometa của Nga, vốn được sử dụng trong UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, đạn dược dẫn đường và máy bay dùng để tấn công các thành phố Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt cũng nhắm tới các công ty và công dân Iran bị cáo buộc tham gia sản xuất UAV và tên lửa mà Nga sử dụng trong chiến dịch tại Ukraine.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, một số cá nhân và tổ chức bị trừng phạt đã giúp Nga thiết lập và mở rộng sản xuất các UAV tấn công kiểu Shahed trên lãnh thổ Nga, đồng thời huấn luyện các kíp vận hành của Moscow.

Nga và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga nói phát hiện loạt UAV hướng thẳng về Moscow

Giới chức Nga ngày 15-3 cho biết các lực lượng Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào một số khu vực của Nga và vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng nhưng chưa ghi nhận thương vong lớn, theo hãng thông tấn TASS.

Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết trong ngày qua đã ghi nhận một cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào khu dân cư tại khu vực này.

﻿ Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo thông báo, vụ tấn công sử dụng một đầu đạn và làm hư hại một tòa nhà dân cư, nhưng không có báo cáo về thương vong dân thường.

Trong khi đó tại Moscow, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga vừa bắn hạ thêm 2 UAV đang bay về phía thủ đô rạng sáng 16-3.

Ông Sobyanin viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng các lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại khu vực nơi các mảnh vỡ drone rơi xuống. Tính từ 0 giờ đến khoảng 3 giờ sáng 16-3 (giờ địa phương), tổng cộng 20 UAV được cho là đã bị bắn hạ khi hướng tới Moscow.

Tại tỉnh Belgorod ở miền tây nước Nga, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào thành phố Belgorod và vùng lân cận.

Theo ông Gladkov, các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tấn công, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy không có thương vong.