Nga nói về quan điểm của châu Âu trong vấn đề Ukraine 16/03/2026 05:49

(PLO)- Điện Kremlin cáo buộc các nước châu Âu không muốn thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng sự hỗ trợ quân sự của lục địa già cho Kiev kéo dài chiến sự.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times xuất bản ngày 15-3, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định các nhà lãnh đạo châu Âu không mặn mà với một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh nỗ lực tiếp xúc ngoại giao duy nhất thời gian qua từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) - chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Pháp hồi tháng trước tới Moscow - đã không mang lại "bất kỳ tín hiệu tích cực nào".

"Giới chức châu Âu không muốn hỗ trợ tiến trình hòa bình. Khi đại diện của Pháp đến đây, ông ấy không mang theo bất kỳ tín hiệu tích cực nào. Và do đó, thực sự cũng không có phản hồi tích cực nào dành cho ông ấy" - ông Peskov nói.

Trong những tháng gần đây, EU và Anh đã bị gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ hậu thuẫn.



Theo phía Nga, dù vận động để tham gia các cuộc đàm phán, các đồng minh châu Âu của Kiev lại liên tục tìm cách phá hoại tiến trình này, đài RT đưa tin. Moscow lập luận rằng các gói hỗ trợ quân sự của EU và Anh dành cho Kiev đã khuyến khích Ukraine tiếp tục cuộc xung đột.

Phía châu Âu chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Peskov.

Mới đây, hôm 13-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại Iran sẽ không tạo ra bất kỳ "khoảng thời gian xả hơi" nào cho Nga, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

"Không điều gì có thể làm suy chuyển cam kết của chúng tôi đối với Ukraine" - ông Macron nói.

Vụ tấn công của Mỹ/Israel nhằm vào Tehran đã làm gián đoạn kế hoạch cho vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Moscow, Washington và Kiev. Tuy nhiên, một vòng đàm phán mới dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff chia sẻ với đài CNBC hôm 10-3.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiến trình ngoại giao đã bị đình trệ do việc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky từ chối nhượng bộ.

"Đạt thỏa thuận với ông Zelensky khó khăn hơn nhiều" so với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump chia sẻ với đài NBC News hôm 14-3.

"Hãy nói với ông Zelensky rằng hãy tiến tới một thỏa thuận bởi vì ông Putin đã sẵn lòng làm điều đó" - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.