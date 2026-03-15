ANADOLU: Văn phòng Thủ tướng Israel bác tin đồn ông Netanyahu bị ám sát 15/03/2026 14:40

(PLO)- Văn phòng Thủ tướng Israel nói với hãng thông tấn Anadolu rằng thông tin ông Netanyahu bị ám sát là "tin giả" và ông ấy "vẫn khoẻ mạnh".

Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ tin đồn Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị ám sát, lưu ý rằng người đứng đầu chính phủ Israel vẫn khoẻ mạnh, theo hãng thông tấn Anandolu (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngày 15-3, khi được Anadolu đề nghị bình luận về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng “ông Netanyahu đã bị ám sát”, Văn phòng Thủ tướng Israel trả lời rằng “đó là tin giả, Thủ tướng vẫn khoẻ mạnh”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 7-3. Ảnh: AFP/Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel (GPO)

Cùng ngày 15-3, trang tin Sepah News của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết IRGC “sẽ tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt ông [Netanyahu] bằng toàn bộ sức mạnh của mình” nếu như ông Netanyahu còn sống.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran nổ ra hôm 28-2, đã liên tục xuất hiện các tin đồn về việc ông Netanyahu bị ám sát. IRGC hôm 2-3 từng tuyên bố đã tấn công vào nơi làm việc của ông Netanyahu, song không khẳng định đã hạ sát Thủ tướng Israel hay chưa. Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ thông tin về đòn tấn công này.

Tin đồn trên các mạng xã hội về việc ông Netanyahu bị ám sát tiếp tục gia tăng sau khi có thông tin chưa được xác thực cho rằng ông đã không tham dự cuộc họp Hội đồng Chiến tranh của Israel hôm 14-3.

Ngoài ra, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng rằng anh trai ruột của ông Netanyahu đã thiệt mạng và Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir bị thương do các đòn tấn công của Iran.

Truyền thông chính thống Iran cũng không có thông tin nào khẳng định rằng ông Netanyahu đã bị ám sát.

Bài phát biểu công khai gần đây nhất của ông Netanyahu là đoạn phát biểu qua video được đăng tải hôm 13-3 trên trang web của chính phủ Israel và các trang mạng xã hội chính thức của ông Netanyahu.