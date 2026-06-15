Chiến sự Nga-Ukraine 15-6: Kiev bị tập kích bằng tên lửa đạn đạo, thánh đường ngàn năm bốc cháy dữ dội; Nga tuyên bố bắn hạ 483 UAV Ukraine, phá hủy nhiều mục tiêu quân sự 15/06/2026 09:20

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Thủ đô Kiev bị tập kích bằng tên lửa đạn đạo, thánh đường ngàn năm bốc cháy; Nga tuyên bố bắn hạ 483 UAV Ukraine, phá hủy nhiều mục tiêu quân sự.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Tên lửa đạn đạo Nga tập kích Kiev, trúng thánh đường lịch sử hàng đầu Ukraine

Phía Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev rạng sáng 15-6, trong đó trúng Nhà thờ Chính tòa Dormition thuộc quần thể tu viện Kyiv Pechersk Lavra - một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất của nước này.

Giới chức Ukraine cho biết nhiều tòa nhà chung cư cao tầng tại Kiev cũng bị đánh trúng. Ít nhất 6 người bị thương, trong đó 4 người phải nhập viện điều trị.

Ngọn lửa bốc lên từ mái Nhà thờ Chính tòa Dormition thuộc quần thể tu viện Kyiv Pechersk Lavra trong đêm 15-6, sau khi địa điểm tôn giáo và lịch sử linh thiêng này bị trúng đòn tấn công quy mô lớn. Ảnh: Tổng Giám mục Yevstratiy Zoria

“Phần mái của một trong những thánh địa linh thiêng nhất của thế giới Kitô giáo, Nhà thờ Chính tòa Dormition tại Kiev Pechersk Lavra, đang bốc cháy” - ông Metropoliton Epiphanius, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, viết trên mạng xã hội X.

Ông kêu gọi mọi người cầu nguyện để công trình được bảo vệ khỏi nguy cơ bị phá hủy.

Theo giới chức địa phương, hỏa hoạn đã bùng phát trên mái nhà thờ cổ kính được xây dựng từ thế kỷ XI, thuộc quần thể tu viện Kiev Pechersk Lavra. Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định rõ.

Các phóng viên tại hiện trường cho biết những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận ở Kiev vào khoảng 1 giờ sáng theo giờ địa phương. Khoảng 30 phút sau, một đợt nổ khác tiếp tục xảy ra trong bối cảnh cảnh báo tên lửa được ban bố. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần quận Pechersk, khu vực văn hóa nổi tiếng mang tên quần thể tu viện Kiev Pechersk Lavra.

Không quân Ukraine cho biết hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tiếp cận Kiev trong khi lực lượng phòng không đang hoạt động. Cảnh báo tấn công bằng tên lửa đạn đạo cũng được phát đi trên phần lớn lãnh thổ Ukraine, đặc biệt tại các khu vực miền Trung và miền Đông.

Cuộc tấn công còn làm hư hại hệ thống truyền tải điện, gây mất điện trên diện rộng tại Kiev. Theo Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko, ít nhất 140.000 khách hàng sử dụng điện trong thành phố bị ảnh hưởng.

Không chỉ Kiev, nhiều địa phương khác của Ukraine cũng trở thành mục tiêu. Tại Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng và ít nhất 4 người bị thương trong đợt tập kích qua đêm.

Tại thành phố Dnipro, ít nhất 1 người được xác nhận bị thương. Giới chức Ukraine cho biết hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại và thương vong do các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn.

Nga tuyên bố bắn hạ 483 UAV Ukraine, phá hủy nhiều mục tiêu quân sự

Ngày 14-6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 483 máy bay không người lái (UAV) và 14 quả bom dẫn đường của Ukraine trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo tuyên bố của bộ này, “các phương tiện phòng không đã tiêu diệt 483 UAV cánh cố định và 14 quả bom dẫn đường trên không”.

Cũng theo phía Nga, Nhóm tác chiến phía Tây đã phá hủy 51 trạm điều khiển UAV và một thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine trong ngày qua.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Người phát ngôn của đơn vị - ông Ivan Bigma cho biết lực lượng Nga đã phát hiện và phá hủy 1 thiết bị đầu cuối Starlink, 51 trạm điều khiển UAV, 17 hệ thống robot mặt đất cùng 7 kho đạn dã chiến của đối phương.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Tây còn phá hủy một xe chiến đấu bộ binh BMP-1, các xe bọc thép MaxxPro và HMMWV, 16 phương tiện quân sự khác, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Partizan, pháo tự hành AS-90, pháo tự hành Bogdana, một khẩu pháo D-30 và một khẩu súng cối của quân đội Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV cảm tử Geran của Nga đã phá hủy một kho chứa UAV của quân đội Ukraine gần khu định cư Novogrishino (thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng).

Geran-2 là dòng UAV cảm tử tầm xa hạng nặng được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Loại UAV này lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng Nga nhắc đến trong các báo cáo vào tháng 11-2024. Đến ngày 9-5-2025, các UAV Geran lần đầu tiên xuất hiện công khai cùng nhiều hệ thống không người lái khác trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật số liệu về tổn thất của Ukraine kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo đó, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 671 máy bay quân sự, 284 trực thăng, 162.201 UAV, 662 hệ thống tên lửa phòng không, 29.769 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.736 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 35.350 khẩu pháo và súng cối cùng 64.062 phương tiện cơ giới quân sự đặc chủng của Ukraine.