VIDEO: Hy hữu Romeo và Juliet, từ bi kịch thành … hài kịch 14/06/2026 08:51

(PLO)- Một chú mèo đi lạc lên sân khấu trong cảnh Romeo qua đời trong vở ballet Romeo và Juliet, biến khoảnh khắc bi kịch trong tác phẩm của Shakespeare thành màn hài hước ngoài kịch bản.

Một chú mèo đã bất ngờ trở thành "ngôi sao" tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xuất hiện trên sân khấu trong buổi biểu diễn vở ballet Romeo và Juliet, vô tình chiếm hết sự chú ý trong một trong những phân đoạn bi thương nhất của sân khấu cổ điển, theo đài RT.

Sự kiện hy hữu này xảy ra vào tối 12-6 trong buổi biểu diễn của đoàn múa Imperial Russian Ballet của Nga tại thành phố Izmir (miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ). Chú mèo thong thả bước lên sân khấu đúng lúc Romeo đang nằm hấp hối trong cảnh cuối cùng của vở diễn.

Theo nghệ sĩ múa chính Larisa Korsakova, người đảm nhận vai Juliet, chú mèo đã nằm xuống cạnh đầu Romeo và bắt đầu gặm tóc của nhân vật này, khiến khán giả bật cười và biến bi kịch kinh điển của William Shakespeare thành một khoảnh khắc hài hước hiếm có.

Chú mèo thong thả bước lên sân khấu đúng lúc Romeo đang nằm hấp hối trong cảnh cuối cùng của vở diễn. Nguồn: Güncel Haber /X

Dù bị gián đoạn bất ngờ, các nghệ sĩ vẫn giữ nguyên vai diễn và hoàn thành tiết mục. Chia sẻ với hãng tin RIA Novosti, Korsakova cho biết:

“Một diễn viên chuyên nghiệp phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không rời khỏi nhân vật Juliet. Tôi phải sống trọn cuộc đời của nhân vật và đưa câu chuyện của cô ấy đến hồi kết" - cô chia sẻ.

Các đoạn video ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 8 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Nhiều người dùng mạng đã hài hước bình luận rằng chú mèo “quyết định hồi sinh Romeo” và mang đến một kết thúc hoàn toàn khác cho tác phẩm kinh điển.

“Con mèo đang cố chứng minh rằng Romeo chỉ giả vờ chết thôi” - một người bình luận.

“Dậy đi, thay cát vệ sinh cho tôi nào. Nằm đây làm gì vậy?” - một người khác đùa vui.

Một bình luận khác viết: “Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khán giả cười nghiêng ngả ở phân cảnh này".

Mèo từ lâu được xem là những “cư dân danh dự” tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng triệu con mèo sống tự do trên đường phố và được người dân chăm sóc. Thành phố Istanbul đặc biệt nổi tiếng với cộng đồng mèo đông đảo đến mức trở thành một biểu tượng văn hóa của thành phố, từng được tôn vinh trong bộ phim tài liệu Kedi năm 2016.

Trong những năm gần đây, mèo nhiều lần xuất hiện ngoài kế hoạch tại các sự kiện lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 2023, một chú mèo từng đi ngang qua dàn nhạc dây rồi nhảy lên bục chỉ huy trong buổi hòa nhạc thuộc Istanbul Music Festival khi dàn nhạc đang biểu diễn Giao hưởng số 6 của Ludwig van Beethoven.

Năm 2018, một chú mèo khác gây chú ý khi bất ngờ sải bước trên sàn catwalk tại Esmod International Fashion Show ở Istanbul.

Trước đó, vào năm 2015, 3 chú mèo đã vượt qua khu vực an ninh và xuất hiện trên sân khấu chính của G20 Antalya Summit ngay trước khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị phát biểu.