Miền Tây nước Mỹ trước nguy cơ thiếu nước khi tuyết tan nhanh kỷ lục 16/05/2026 14:30

(PLO)- Lớp tuyết phủ tan nhanh kỷ lục đang đe dọa đến nguồn nước dự trữ tại miền Tây nước Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người.

Dữ liệu từ tổ chức Climate Central (Mỹ) cho thấy tổng lượng nước dự trữ dưới dạng các khối tuyết tại miền Tây Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất lịch sử ngay tại thời điểm lẽ ra phải đạt đỉnh trong năm, theo tờ The Guardian.

Sự thiếu hụt này thể hiện rõ nhất qua con số thống kê tại tiểu bang California. Tính đến ngày 1-4, lượng tuyết tích tụ chỉ vỏn vẹn 18% so với mức trung bình và vẫn đang tiếp tục sụt giảm.

Ông Tom Painter – Giám đốc điều hành Đài quan sát Tuyết trên không (ASO) nhận định: "Vòi nước tự nhiên của toàn bộ miền Tây thực tế đã bị 'khóa chặt' từ tháng 3".

Nguyên nhân chính là do hệ quả từ một mùa đông ấm kỷ lục nối tiếp đợt nắng nóng thiêu đốt trong tháng 3, khiến lớp tuyết phủ tan nhanh bất thường trước khi kịp tích trữ thành nguồn nước dự trữ cho mùa khô.

Nhìn từ trên cao, những đỉnh núi của dãy Sierra Nevada (California) dường như vẫn đang phủ đầy tuyết, nhưng thực chất đây chỉ là một "lớp vỏ" mỏng manh đánh lừa thị giác.

Hình ảnh lớp tuyết được quét bằng công nghệ Lidar trên một ngọn núi. Ảnh: AIRBORNE SNOW OBSERVATORIES

Nhằm đo đạc chính xác lớp tuyết này, đội ngũ kỹ thuật của ASO đã triển khai máy bay trang bị công nghệ Lidar. Bằng cách sử dụng các xung laser lập bản đồ 3D, công nghệ này cho phép xác định độ dày của lớp tuyết và trữ lượng nước đang tích tụ bên trong.

Dữ liệu thu được cho thấy thực tế đằng sau lớp vỏ trắng tinh khôi là lượng nước dự trữ ở mức thấp báo động, báo hiệu một năm hạn hán khốc liệt cho toàn khu vực.

“Đây rõ ràng là một năm khô hạn” - vị CEO của ASO khẳng định.

Đứng cạnh một dòng suối chảy xiết bên ngoài TP Reno (bang Nevada), ông Tom Albright – Chuyên gia khí hậu học bày tỏ sự lo ngại về việc tuyết tan sớm hơn hai tháng so với dự kiến.

Theo ông, tình trạng này đang phá vỡ hệ thống quản lý nước của thành phố — vốn phụ thuộc hoàn toàn vào những "hồ chứa đóng băng" tự nhiên trên núi.

"Chúng tôi ước gì nó [lớp tuyết] có thể ở lại lâu hơn một chút" - ông Albright chia sẻ.

Vị chuyên gia cảnh báo miền Tây đang đối mặt mối đe dọa kép: nguồn nước dự trữ cho mùa khô bị cạn kiệt sớm và thảm thực vật khô héo sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Giới khoa học nhận định trong những thập niên tới, những năm khô hạn khắc nghiệt như hiện tại có thể sẽ trở thành trạng thái "bình thường mới" do tác động không ngừng của khủng hoảng khí hậu.