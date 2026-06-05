Chiến sự Trung Đông ngày 98: Ông Trump nêu khả năng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran; Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Kuwait 05/06/2026 06:51

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Rubio cam kết đảm bảo an ninh cho Kuwait sau các vụ tấn công từ Iran

Ngày 4-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp với người đồng cấp Kuwait - ông Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ (thủ đô Washington DC), qua đó bày tỏ sự ủng hộ đối với quốc gia này, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Rubio “tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Kuwait, bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân, và khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và người đồng cấp Kuwait - ông Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah gặp nhau tại thủ đô Washington DC ngày 4-6. Ảnh: X/@SecRubio

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng lên án “các cuộc tấn công vô lý và không thể chấp nhận được của Iran nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait và các khu vực khác của đất nước”.

“Đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Kuwait và tất cả các đối tác tại vùng Vịnh. Mỹ và Kuwait thống nhất về tầm nhìn chung đối với sự ổn định khu vực và một eo biển Hormuz mở và tự do” - ông Rubio đăng trên mạng xã hội X.

Phía Kuwait chưa lên tiếng về cuộc gặp.

Trong tuần này, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait, khiến 1 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Tehran tuyên bố đó là hành động trả đũa việc Mỹ tấn công một tháp liên lạc trên đảo Qeshm.

Đáp trả, Bộ Ngoại giao Kuwait đã triệu tập đại biện lâm thời của Iran, đồng thời trục xuất hai nhà ngoại giao Iran và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ.

Ông Trump nói có “tiến triển” ở Lebanon, lưu ý khả năng đạt thỏa thuận với Iran

Ngày 4-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có “tiến triển” trong các nỗ lực liên quan đến Lebanon, theo kênh Al Jazeera.

“Sẽ thật tốt nếu Lebanon có thể có hòa bình. Lebanon đã bị tấn công trong nhiều năm, luôn ở thế yếu, và sẽ rất tốt nếu điều đó có thể chấm dứt” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và lực lượng Hezbollah về tình hình, đồng thời nhận định rằng “tôi nghĩ đã có tiến triển”.

﻿ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ hiện có thể thu giữ lượng uranium đã làm giàu của Iran, nhưng “không có lý do để làm điều đó”.

“Chúng tôi có thể lấy nó ngay bây giờ. Tôi không nghĩ họ có thể ngăn chúng tôi nếu chúng tôi muốn. Nhưng không có lý do để làm vậy” - ông nói.

Khi được hỏi về khả năng gặp Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei, ông Trump nói: “Tôi không muốn gặp, nhưng nếu có gặp, tôi sẽ vinh dự được gặp ông ấy. Tuy nhiên, nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận, có thể tôi sẽ gặp ông ấy. Tôi không có vấn đề gì với điều đó, và sẽ thể hiện sự tôn trọng” - ông nói thêm.

Liên quan tiến trình đàm phán với Iran, ông Trump không đưa ra thông tin mới, nhưng nhấn mạnh các điều kiện chính của thỏa thuận là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và phải mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ chiến thắng theo cách này hay cách khác. Hoặc bằng quân sự, hoặc trên giấy tờ” - ông nói.

IRGC yêu cầu Israel chấm dứt tấn công Lebanon

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4-6 cho biết Israel phải ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào người dân Lebanon và rút khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon đang bị Tel Aviv kiểm soát.

Theo hãng tin Sepah News, IRGC khẳng định điều kiện cốt lõi của Iran khi chấp nhận lệnh ngừng bắn ngày 8-4 với Mỹ và Israel là một lệnh ngừng bắn toàn diện trên mọi mặt trận, gồm cả Lebanon.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen hôm 3-6, Ngoại trưởng Iran - ông Seyed Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả nếu Israel tấn công Beirut.

Ông Araghchi cho biết Iran đã thông báo với tất cả các bên rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào thủ đô Lebanon, đồng thời cảnh báo động thái này có thể kéo theo nguy cơ tái bùng phát chiến tranh.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh, dù trước đó hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 3-6 sau các cuộc đàm phán ba bên tại Mỹ.

Qatar kêu gọi các bên ủng hộ nỗ lực hòa giải Mỹ-Iran

Ngày 4-6, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar.

Trong cuộc điện đàm, ông Al-Thani kêu gọi tất cả các bên phản ứng tích cực với các nỗ lực hòa giải đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Qatar cho rằng các nỗ lực trung gian sẽ mở đường để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại, đồng thời đạt được một thỏa thuận bền vững nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang trở lại.

Hai bên cũng thảo luận về quan hệ song phương và các biện pháp tăng cường hợp tác.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran và ngăn chặn tình hình xấu đi hơn nữa trong khu vực.