Lãnh tụ Tối cao Iran có thông điệp mới; Ông Trump phản ứng gắt sau khi Hạ viện thông qua dự luật về quyền hạn chiến tranh 04/06/2026 21:32

(PLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran có thông điệp mới; Lãnh đạo Hezbollah cảnh cáo Israel; Ông Trump lên tiếng việc Hạ viện thông qua dự luật về quyền hạn chiến tranh.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều diễn biến mới.

Lãnh tụ Tối cao Iran có thông điệp mới

Ngày 4-6, Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei ra thông điệp nhân kỷ niệm 37 năm ngày mất của Lãnh tụ Tối cao Ruhollah Khomeini, cho rằng Mỹ và Israel phản đối sự xuất hiện cũng như sự tồn tại của một Iran hùng mạnh và độc lập, theo hãng thông tấn WANA.

Thông điệp được đọc tại lễ tưởng niệm thường niên dành cho ông Khomeini ở thủ đô Tehran. Trong thông điệp, ông Khamenei điểm lại di sản chính trị và tư tưởng của những người tiền nhiệm, nhấn mạnh sự tiếp nối của một con đường mà ông cho rằng dựa trên độc lập chính trị, dựa vào nhân dân, chống lại sức ép từ bên ngoài và ủng hộ các dân tộc bị áp bức.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Một phần đáng kể của thông điệp tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế. Ông Khamenei khẳng định Mỹ và Israel về bản chất phản đối bản sắc độc lập của Iran cũng như việc Tehran từ chối khuất phục trước sức ép bên ngoài.

Ông cho rằng các đối thủ của Iran không thể chấp nhận một quốc gia hùng mạnh với năng lực chính trị, kinh tế và chiến lược đáng kể, nên vẫn tiếp tục tìm cách hạn chế ảnh hưởng và sự phát triển của nước này.

Đề cập các cuộc đối đầu và căng thẳng gần đây, nhà lãnh đạo Iran cho rằng sau khi thất bại trong đối đầu trực tiếp, các đối thủ của Tehran đã chuyển sang cái mà ông gọi là “chiến tranh hỗn hợp” – một chiến lược dựa vào sức ép tâm lý, truyền thông và xã hội nhằm làm suy yếu sự đoàn kết trong nước.

Ông Khamenei nhấn mạnh rằng để đối phó những nỗ lực như vậy cần có sự đoàn kết dân tộc, tăng cường lòng tin lẫn nhau giữa người dân và các cơ quan nhà nước, đồng thời tránh những hành động làm sâu sắc thêm các chia rẽ nội bộ.

Lãnh đạo Hezbollah ra cảnh cáo với Israel

Ngày 4-6, Tổng thư ký Hezbollah - ông Naim Qassem cảnh báo rằng các khu vực của Israel dọc biên giới sẽ tiếp tục nằm trong tầm đe dọa chừng nào người dân và các ngôi làng ở Lebanon còn bị quân đội Israel tấn công, theo kênh Al Jazeera.

Ông Qassem khẳng định rằng Hezbollah không chấp nhận việc liên hệ sự hiện diện của Hezbollah với một lệnh ngừng bắn hoặc việc Israel rút quân.

“Chúng tôi chiến đấu vì vùng đất và nhân dân của mình, xuất phát từ sự tuân phục đối với Đấng Tối cao của chúng tôi – để chúng tôi không phải làm nô lệ cho bất kỳ ai, và để các thế hệ mai sau có thể sống một cách độc lập trên quê hương của mình” - ông Qassem nói.

Lãnh đạo Hezbollah kịch liệt chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn mới vừa đạt được giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian, mô tả thỏa thuận là “lộ trình nhằm tiêu diệt một bộ phận người dân Lebanon”.

Ông Qassem cũng nhấn mạnh các yêu cầu cốt lõi của nhóm, nói rằng Hezbollah chỉ quan tâm đến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và việc rút quân Israel khỏi miền nam.

Trong ngày, Hezbollah tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công một khu vực tập trung xe quân sự và binh sĩ Israel tại thị trấn al-Qantara ở miền nam Lebanon.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel ngày 4-6 tiếp tục tấn công miền nam Lebanon với nhiều báo cáo thương vong, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn.

Cùng ngày, Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun mô tả các cuộc đàm phán ngừng bắn mới nhất với Israel là rất khó khăn.

Ông Aoun cho biết trưởng phái đoàn đàm phán của Lebanon - ông Simon Karam đã có thời điểm đình chỉ việc tham gia đàm phán do điều mà ông gọi là sự cứng rắn của phía Israel, buộc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phải can thiệp để nối lại các cuộc thương lượng.

Ông cho biết thêm rằng thỏa thuận hiện tại là “cơ hội cuối cùng”, đồng thời cảnh báo rằng nếu không đạt được kết quả, mỗi bên sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những hậu quả tiếp theo.

Ông Aoun cũng nói rằng việc thực thi thỏa thuận có thể bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi tất cả các bên phê chuẩn và các bảo đảm cần thiết được đệ trình.

Ông Trump lên tiếng việc Hạ viện thông qua dự luật về quyền hạn chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngày 4-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện nhằm hạn chế thẩm quyền của ông trong việc tiến hành hành động quân sự chống lại Iran, gọi đây là một động thái “vô nghĩa” và “không yêu nước”, theo đài CNN.

Hạ viện Mỹ ngày 3-6 đã thông qua một dự luật nhằm kiềm chế khả năng của ông Trump trong việc tiếp tục tấn công Iran trừ khi quốc hội tuyên chiến hoặc phê chuẩn việc sử dụng lực lượng quân sự.

“Hôm qua, trong một cuộc bỏ phiếu vô nghĩa, Hạ viện đã bỏ phiếu, với 4 nghị sĩ Cộng hòa tồi tệ và toàn bộ nhóm Dân chủ, để hạn chế quyền hạn chiến tranh của tôi, ngay giữa lúc tôi đang tiến hành những cuộc đàm phán cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Cộng hòa Hồi giáo Iran” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Ai lại làm một việc không yêu nước như vậy chứ? Họ biết rõ tình hình của các cuộc đàm phán” - ông Trump nói thêm.

Ông cáo buộc các đối thủ hành động vì ác cảm cá nhân. “Đảng Dân chủ bị thúc đẩy bởi Hội chứng Cuồng ghét Trump. Họ thà nhìn đất nước chúng ta thất bại còn hơn để tôi giành thêm một chiến thắng nữa trong rất nhiều chiến thắng của mình” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

“Còn 4 nghị sĩ Cộng hòa kia lại là một câu chuyện khác – họ chỉ đang đánh bóng tên tuổi! Họ nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình” - ông Trump viết.