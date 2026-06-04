Tuyển Iran sẽ được Mỹ cấp thị thực dự World Cup 04/06/2026 17:00

(PLO)-Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết tuyển Iran sẽ được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ thi đấu ở World Cup 2026.

Ngày 4-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo, tuyển Iran khi sẽ được cấp thị thực để vào Mỹ thi đấu tại World Cup 2026. Cùng ngày, Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj cho biết: “Sáng sớm Chủ nhật tới, tuyển Iran sẽ có mặt tại Mexico. Tuyển Iran sẽ xuất phát từ Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ (nơi Iran tập huấn lâu nay) rồi bay sang Tijuana, thành phố sát biên giới với bờ tây nước Mỹ. Chặng dừng chân trong chuyến bay của tuyển Iran là Tây Ban Nha”.

Ông Mehdi Taj vẫn hoài nghi, khi toàn đội tuyển Iran đến Mexico thì không biết có được phía Mỹ cấp thị thực vào Mỹ để đá 3 trận bảng G (gặp New Zealand và Bỉ ở Los Angeles và Ai Cập ở Seattle) tại World Cup hay không.

Tuyển Iran trong trận giao hữu cuối cùng thắng Gambia 3-1 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: I.T

Tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trả lời báo chí quốc tế: “Tuyển Iran đến Mexico là sẽ được phía Mỹ cấp thị thực để sang Mỹ đá World Cup 2026. Tuy nhiên Mỹ sẽ sàng lọc rất kỹ, những thành viên nào liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không được cấp thị thực”.

Iran quá khó khăn trong việc dự World Cup 2026. Ảnh: T.T

Tuy nhiên việc Mỹ sàng lọc theo cách nào thì tuyển Iran không rõ. Với tuyển Iran, hiện nay toàn bộ thành viên đoàn đội tuyển Iran khi bay đến Mexico sẽ được Mexico cấp thị thực ngay tại sân bay.

Đồng chủ nhà World Cup 2026 Mexico từng tỏ rõ thiện chí đưa bảng G, nơi có tuyển Iran thi đấu sang Mexico để khỏi rắc rối nhưng FIFA đã loại bỏ đề xuất này vì lý do không thể đổi lịch thi đấu.