Tuyển Iran gặp ác mộng trước World Cup, visa Mỹ vẫn bế tắc 19/05/2026 11:17

(PLO)- Đội tuyển Iran đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để bước vào trại huấn luyện quan trọng trước World Cup 2026, đồng thời xử lý các thủ tục xin visa vào Mỹ.

Chuyến đi của đội tuyển Iran diễn ra trong bối cảnh chính trị vô cùng nhạy cảm, khi căng thẳng giữa Tehran và Washington vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo ghi nhận, đoàn Iran gồm 22 cầu thủ cùng ban huấn luyện đã đáp xuống khu nghỉ dưỡng Antalya. Các thành viên đội tuyển xuất hiện tại sân bay trong trang phục thể thao màu xanh hải quân, trước khi di chuyển về nơi đóng quân. Dự kiến, Iran sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần để tập luyện, hoàn thiện hồ sơ nhập cảnh và thi đấu giao hữu trước khi sang Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, quá trình chuẩn bị của Iran bị phủ bóng bởi tình hình chiến sự. Mỹ và Israel được cho là đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, kéo theo cuộc xung đột kéo dài trước khi tạm lắng nhờ lệnh ngừng bắn ngày 8-4.

Các tuyển thủ Iran có chuyến tập huấn Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hiện rơi vào bế tắc, trong khi những vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại vùng Vịnh cùng các phát ngôn cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại giao tranh có thể bùng phát trở lại.

Dù vậy, kế hoạch dự World Cup của đội tuyển Iran vẫn được giữ nguyên. Đội bóng Tây Á dự kiến đóng quân tại Arizona, Mỹ và thi đấu các trận vòng bảng theo lịch ban đầu. Theo Sam Mehdizadeh, người Canada gốc Iran chuyên tổ chức các trận giao hữu cho đội tuyển, Iran đang hy vọng đá hai trận tại Antalya, trong đó có cuộc đối đầu với Gambia vào ngày 29-5.

HLV Amir Ghalenoei cho biết việc Iran và Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 1980 khiến quá trình xin visa trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj thừa nhận đến nay vẫn chưa có thị thực nào được cấp.

Đội tuyển Iran chơi 3 trận vòng bảng ở Mỹ. Ảnh: EPA.

Phía Mỹ khẳng định Iran vẫn được chào đón tại World Cup, còn FIFA đã bác đề xuất chuyển các trận của đội bóng này sang Mexico hoặc Canada. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nói vấn đề không nằm ở các cầu thủ Iran, mà có thể liên quan đến một số thành viên đi cùng phái đoàn.

Iran nằm ở bảng G và chơi trận mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles ngày 15-6. Sau đó, họ tiếp tục đối đầu Bỉ, rồi khép lại vòng bảng với trận gặp Ai Cập tại Seattle.