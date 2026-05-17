Salah khẳng định làm mọi thứ vì Liverpool sau tuyên bố gây sốc 17/05/2026 12:29

(PLO)- Mohamed Salah dường như đang nhắm vào HLV Arne Slot của Liverpool, người đang chịu áp lực lớn, bằng tuyên bố gây sốc, khẳng định đội phải trở lại với "lối chơi tấn công mạnh mẽ" trước khi anh chia tay Anfield.

Tờ Daily Mail (Anh) bình luận, Mohamed Salah dường như đã nhắm vào HLV Arne Slot của Liverpool trong một dòng tweet gây chấn động. Liverpool đã để thua Aston Villa với tỷ số 4-2 ở vòng 37 Premier League, làm gia tăng áp lực lên HLV Slot sau một mùa giải không mấy thành công.

Liverpool hiện đứng thứ năm Ngoại hạng Anh và vẫn chưa chắc suất tham dự Champions League mùa tới, sau khi thua 12 trong số 37 trận đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, và nhiều người hâm mộ đã quay lưng lại với HLV người Hà Lan.

Salah, người trở lại sau chấn thương và vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối trận thua Aston Villa, sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải, một mùa giải mà mối quan hệ giữa anh và HLV Slot đã bị thử thách. Và sau trận thua trước Aston Villa, tiền đạo người Ai Cập dường như đã chỉ trích HLV của Liverpool trong một bài đăng gây chấn động trên mạng xã hội vào chiều thứ Bảy (giờ Anh), tờ Daily Mail đưa tin.

Salah thất vọng trong trận Liverpool thua Aston Villa 2-4. ẢNH: EPA

Mohamed Salah viết: "Tôi đã chứng kiến ​​CLB này từ chỗ hoài nghi trở thành người tin tưởng, và từ người tin tưởng trở thành nhà vô địch. Điều đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và tôi luôn làm mọi thứ có thể để giúp CLB đạt được điều đó. Không có gì khiến tôi tự hào hơn thế.

Việc chúng tôi lại phải nhận thêm một thất bại nữa trong mùa giải này thật đau lòng và không phải là điều mà người hâm mộ của chúng tôi xứng đáng nhận được. Tôi muốn thấy Liverpool trở lại là đội bóng tấn công mạnh mẽ, đáng sợ đối với các đối thủ và trở lại là một đội bóng giành được các danh hiệu.

Đó là lối chơi bóng đá mà tôi biết và đó là bản sắc cần được khôi phục và giữ gìn mãi mãi. Điều đó không thể thương lượng và mọi người gia nhập CLB này đều phải thích nghi với nó. Thắng một vài trận lẻ tẻ không phải là mục tiêu chính của Liverpool. Tất cả các đội đều phải thắng trận.

Liverpool sẽ luôn là một CLB có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và gia đình tôi. Tôi muốn thấy Liverpool tiếp tục thành công lâu dài ngay cả sau khi tôi rời đi. Như tôi vẫn luôn nói, việc giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới là điều quan trọng nhất. Đó là mức tối thiểu và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để điều đó thành hiện thực".

Salah dường như so sánh lối chơi nhàm chán hiện tại của Liverpool dưới thời Arne Slot với lối đá "heavy metal" đầy đam mê mà họ đã thể hiện trong suốt 9 năm Jurgen Klopp dẫn dắt CLB từ năm 2015 đến năm 2024.

Bình luận trên mạng xã hội của Salah đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều cầu thủ Liverpool, trong đó Curtis Jones còn thêm biểu tượng vỗ tay. Những cầu thủ khác thích hoặc bình luận là Dominik Szoboszlai, Andy Robertson, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Wataru Endo, Giovanni Leoni và Harvey Elliott.

Trong một bài đăng khác, Curtis Jones viết: "Cảm ơn sự ủng hộ liên tục của các bạn trong một mùa giải đáng thất vọng. Nó hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn mà người ta kỳ vọng ở CLB bóng đá này".

HLV Arne Slot đang chịu áp lực cực lớn tại Liverpool. ẢNH: EPA

Mặc dù bài đăng của Mo Salah có thể được hiểu là lời kêu gọi đoàn kết, nhưng nó xuất hiện sau một cuộc tranh cãi gay gắt với Slot hồi đầu mùa giải. Sau trận hòa 3-3 với Leeds United hồi tháng 12 năm ngoái, trận đấu mà Salah không được vào sân từ băng ghế dự bị, anh đã trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Elland Road, trong đó cáo buộc CLB đã "đẩy mình vào thế khó" và nói anh không có mối quan hệ nào với HLV Arne Slot.

"Tôi không thể tin được mình lại phải ngồi dự bị suốt 90 phút", Mohamed Salah thất vọng cho biết, "Lần thứ ba tôi ngồi dự bị rồi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tôi rất thất vọng, tôi đã cống hiến rất nhiều cho Liverpool trong những năm qua, đặc biệt là mùa giải trước. Có vẻ như CLB đã bỏ rơi tôi. Đó là cảm giác của tôi.

Có người muốn đổ hết lỗi cho tôi. CLB đã hứa hẹn rất nhiều với tôi hồi mùa hè. Giờ tôi phải ngồi dự bị nên tôi có thể nói rằng họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt với HLV Arne Slot. Giờ thì chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa và tôi không biết tại sao. Hình như là do ai đó gây ra. Họ không muốn tôi được đưa vào đội hình của CLB.

Tôi đã gọi điện cho bố mẹ và bảo họ đến xem trận đấu với Brighton. Việc tôi có được ra sân hay không không quan trọng. Tôi sẽ tận hưởng trận đấu. Tôi chỉ muốn đến Anfield và nói lời tạm biệt với người hâm mộ trước khi tham dự Cúp bóng đá châu Phi, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó.

Thành thật mà nói, tôi thấy điều đó không thể chấp nhận được. Nếu tôi ở một CLB khác, mọi CLB đều sẽ bảo vệ cầu thủ của mình. Còn bây giờ, họ lại nói "Hãy đổ lỗi cho Mo Salah vì cậu ta là vấn đề của đội".'Tôi không nghĩ mình là vấn đề gì cả. Tôi không phải tranh giành vị trí của mình mỗi ngày vì tôi đã xứng đáng với nó. Tôi không quan trọng hơn CLB. Tôi không quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi đã đạt được vị trí này".

Lời phát ngôn mới nhất của Mohamed Salah xuất hiện giữa một mùa giải cá nhân vô cùng đáng thất vọng đối với tiền đạo này, người đã giành được chín danh hiệu trong chín mùa giải tại Anfield. Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh 2024 - 2025 với 29 bàn thắng và 18 pha kiến ​​tạo, mùa giải này Salah chỉ ghi được 7 bàn và có 6 pha kiến ​​tạo.

Mohamed Salah sẽ thi đấu trận cuối cùng trên sân nhà Anfield vào Chủ nhật tuần tới khi Liverpool tiếp đón Brentford ở vòng 38 Premier League, trước khi chính thức khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Liverpool.