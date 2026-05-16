Sốc: Arsenal vô địch mà không cần ra sân 16/05/2026 11:41

(PLO)- Arsenal đang có nhiều cơ hội để chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, bất chấp sự bám đuổi ráo riết của Man City.

Sau 36 vòng đấu, Arsenal dẫn đầu bảng với 79 điểm, hơn Manchester City 2 điểm trong bối cảnh hai đội đã chơi cùng số trận.

Cục diện hiện tại giúp Arsenal nắm quyền tự quyết, nhưng họ vẫn chưa thể đăng quang ngay sau trận gặp Burnley ở vòng 37. Lý do là Man City sẽ thi đấu muộn hơn một ngày, khi làm khách trước Bournemouth. Vì vậy, dù Arsenal có thắng Burnley, chức vô địch vẫn phải chờ kết quả trận đấu của thầy trò Pep Guardiola.

Kịch bản sớm nhất để Pháo thủ lên ngôi khá rõ ràng. Trước tiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta cần đánh bại Burnley để nâng tổng điểm lên 82, tạo khoảng cách 5 điểm với Man City. Khi đó, áp lực sẽ dồn toàn bộ lên nhà đương kim vô địch.

Thầy trò Pep Guardiola bất lợi trong cuộc đua nước rút với Pháo thủ. Ảnh: EPA.

Nếu Man City hòa hoặc thua Bournemouth, họ sẽ không còn đủ khả năng bắt kịp Arsenal ở vòng cuối và Pháo thủ sẽ chính thức vô địch.

Điều đáng chú ý thầy trò Arteta có thể đăng quang khi không thi đấu. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kịch bản, khoảnh khắc lịch sử của họ sẽ được xác nhận sau trận Bournemouth gặp Man City, tức rạng sáng 20-5 theo giờ Việt Nam.

Saka và đồng đội có thể sớm vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Trận đấu này cũng không hề dễ dàng với Man City. Bournemouth vẫn còn mục tiêu riêng, đặc biệt là cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới. Vì vậy, Arsenal hoàn toàn có cơ sở để hy vọng đối thủ trực tiếp đánh rơi điểm.

Nếu vô địch ở vòng 37, Arsenal sẽ tạo nên một cái kết rất đặc biệt, khi họ thắng Burnley trước, rồi chờ Man City tự đánh rơi ngai vàng.