Ronaldo phá lời nguyền ở Al Nassr 15/05/2026 13:06

(PLO)- Cristiano Ronaldo chỉ còn 90 phút để tạo bước ngoặt lớn nhất kể từ ngày anh chuyển sang khoác áo Al Nassr ở làng bóng Saudi Arabia.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo có nhiều cơ hội chạm tay vào hai danh hiệu chỉ trong thời gian rất ngắn, gồm Saudi Pro League và AFC Champions League 2 (ACL2).

Tâm điểm trước mắt là trận chung kết ACL2, nơi Al Nassr đối đầu Gamba Osaka tại sân Alawwal Park vào ngày 17-5. Đây là lần đầu tiên đội bóng lớn của Saudi Arabia góp mặt ở chung kết giải đấu này, vì vậy chiến thắng sẽ mang ý nghĩa lịch sử với cả CLB lẫn Ronaldo.

Nếu Al Nassr đánh bại đại diện Nhật Bản, CR7 sẽ có danh hiệu đầu tiên tại một sân chơi cấp châu Á. Từ khi đến Saudi Arabia vào tháng 1-2023, đáng tiếc anh vẫn chưa từng vô địch một giải đấu chính thức thuộc hệ thống châu lục.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha trước mùa bội thu ở Saudi Arabia. Ảnh: EPA.

Niềm vui của Al Nassr có thể còn lớn hơn nếu họ sớm đăng quang Saudi Pro League. Điều đặc biệt là Ronaldo và đồng đội không cần ra sân cuối tuần này vẫn có thể trở thành nhà vô địch. Kịch bản ấy phụ thuộc vào trận đấu giữa Al Hilal và Neom FC vào ngày 16-5.

Hiện tại, Al Nassr dẫn đầu bảng với 83 điểm và chỉ còn một trận chưa đấu. Al Hilal xếp sau với 78 điểm, còn hai trận trong tay. Nếu Al Hilal thua Neom FC, khoảng cách điểm số không thể bị san lấp, đồng nghĩa Al Nassr chính thức lên ngôi sớm.

Đây chắc chắn là điều Ronaldo rất chờ đợi. Dù đã giành Arab Club Champions Cup, anh vẫn chưa có chức vô địch quốc nội Saudi Arabia nào cùng Al Nassr. Với một cầu thủ luôn bị ám ảnh bởi danh hiệu như CR7, chiếc cúp Saudi Pro League sẽ mang giá trị đặc biệt.

CR7 vẫn chưa nếm mùi vô địch Saudi Pre League. Ảnh: EPA.

Bên cạnh mục tiêu tập thể, Ronaldo vẫn theo đuổi cuộc đua cá nhân khổng lồ: cột mốc 1.000 bàn thắng. Theo đó, anh đã ghi 971 bàn sau 1.317 trận chuyên nghiệp, con số cao nhất trong số các cầu thủ còn thi đấu.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Một chức vô địch châu Á, một danh hiệu quốc nội và hành trình săn 1.000 bàn có thể biến cuối tuần này thành dấu ấn lớn nhất trong giai đoạn cuối sự nghiệp của CR7.