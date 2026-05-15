Rooney chỉ trích quyết định tồi tệ của Sir Alex Ferguson 15/05/2026 07:09

Vào tháng 5 năm 2007, MU của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã được Chelsea chào đón bằng nghi thức danh dự sau khi giành chức vô địch Premier League, nhưng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử "quỷ đỏ" Wayne Rooney lại không hài lòng với điều đó.

Wayne Rooney đã chỉ trích Sir Alex Ferguson vì quyết định "tồi tệ" mà ông đưa ra trong một nỗ lực rõ ràng nhằm chọc tức Chelsea vào năm 2007. Manchester United vừa mới giành chức vô địch Ngoại hạng Anh khi họ đến Stamford Bridge vào ngày 9-5 năm 2007, tạo cơ hội cho Fergie thể hiện bản lĩnh.

Vào thời điểm đó, Manchester United và Chelsea đã phát triển một mối kình địch khốc liệt và Ferguson đã đánh bại Jose Mourinho ở Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Ferguson đã giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2003 và được đối thủ dành cho nghi thức chào đón nhà vô địch trang trọng trước trận đấu.

Rooney không muốn Chelsea chào đón các cầu thủ dự bị MU như là nhà vô địch. ẢNH: Wayne Rooney Show

Với mục tiêu hướng đến trận chung kết FA Cup sắp tới giữa hai đội, cả hai HLV đều xoay vòng đội hình. Ferguson chọn đội hình gồm những cầu thủ trẻ như Chris Eagles, Kieran Lee, Dong Fangzhou và Adam Eckersley, tạo nên một cảnh tượng hài hước khi các cầu thủ Chelsea vỗ tay chào đón đội dự bị của MU ra sân như nhà vô địch.

Hôm đó Rooney vào sân từ băng ghế dự bị và trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, và anh cảm thấy Ferguson đã hành động không đúng mực, ám chỉ có lẽ HLV của mình muốn làm nhục đối thủ. "Tôi nhớ khi chúng tôi đấu với Chelsea, tôi cảm thấy rất tệ", Wayne Rooney nói trên chương trình Wayne Rooney Show, "Bới vì chúng tôi đã vô địch Premier League, Chelsea đã dành cho chúng tôi một hàng rào danh dự. Tôi nghĩ Sir Alex đã cho Kieran Lee, Dong, Adam Eckersley vào sân."

Sir Alex Ferguson đã cho tất cả những cầu thủ trẻ này ra sân, và rồi Frank Lampard, John Terry, tất cả các cầu thủ đội một Chelsea lại xếp hàng chào đón họ. Tôi cảm thấy tồi tệ, đó là một hành động không hay của chúng tôi, chúng tôi không nên làm vậy".

Các cầu thủ Chelsea đứng hai hàng danh dự vỗ tay chào đón nhà vô địch Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi được hỏi lý do, Rooney nói thêm: "Bởi vì những cầu thủ đó không xứng đáng được chào đón bằng nghi thức danh dự. Đó là trận đấu đầu tiên của họ trong mùa giải! Tôi sẽ không thích nếu Chelsea làm điều đó".

Ferguson rất vui mừng khi đội hình với nhiều sự thay đổi của ông đã giành được một trận hòa. "Tôi hài lòng với kết quả vì chúng tôi đã thi đấu vì danh dự và lòng tự hào," ông nói sau trận đấu, "Có lẽ khi mọi người nhìn thấy đội hình, họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng hoặc Chelsea sẽ dễ dàng đánh bại chúng tôi, nhưng thực tế không phải vậy".

Màn chào đón trang trọng dành cho Chelsea diễn ra hai năm sau khi Manchester United phải làm điều tương tự cho The Blues tại Old Trafford. Jose Mourinho đã dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Premier League, điều đó có nghĩa là Rooney, Roy Keane, Gary Neville, Rio Ferdinand và các đồng đội phải vỗ tay chào đón họ ra sân.

HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu danh thủ MU Phil Neville sau đó cho rằng Sir Alex Ferguson đã rất thích thú với khoảnh khắc đó. "Cảm giác như "Điều này sẽ khiến Fergie đau lòng, khi thấy một đội bóng đã vô địch đến sân vận động của ông và ông phải vỗ tay tán thưởng họ", Phil Neville nói với Premier League Productions. Tuy nhiên, nó gần như là một chiến thuật tạo động lực cho các cầu thủ Manchester United ở mùa giải sau để đảm bảo điều đó không xảy ra nữa.

Đó là cách chúng tôi sử dụng để thúc đẩy nhau. Cuối cùng, bạn phải thể hiện sự tôn trọng đối với đội bóng xuất sắc nhất giải đấu, với HLV giỏi nhất và những cầu thủ xuất sắc nhất, bằng cách dành cho những nhà vô địch nghi thức chào đón trang trọng. Tôi nghĩ đó là điều nên làm để thể hiện sự tôn trọng đối với đội đã vô địch Premier League".