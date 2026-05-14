MU công bố thông tin về Casemiro 14/05/2026 12:13

MU sẽ đối đầu với Nottingham Forest ở vòng 37 Premier League vào cuối tuần, trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Old Trafford mùa giải này. Trước trận đấu, MU công bố thông tin về Casemiro, xác nhận ngôi sao người Brazil đã trở lại tập luyện. Tiền vệ giàu kinh nghiệm này sẽ rời "quỷ đỏ" vào cuối mùa giải sau khi hết hợp đồng.

Như vậy, Casemiro có thể kịp ra sân trong trận cuối cùng tại Old Trafford để chia tay các fan Manchester United. Manuel Ugarte, cũng đã tham gia tập luyện sau khi bình phục chấn thương. Cặp tiền vệ này đã vắng mặt trong trận đấu gần đây của Manchester United với Sunderland.

Mason Mount và Kobbie Mainoo đã ra sân trong trận hòa tại sân vận động Stadium of Light, trong khi hai cầu thủ dự bị không được sử dụng là Jack và Tyler Fletcher mang đến thêm lựa chọn từ băng ghế dự bị. MU thông báo cả Casemiro và Ugarte đều đã trở lại tập luyện vào thứ Tư (giờ Anh). Sự hồi phục của Casemiro là một tín hiệu tích cực cho MU khi anh chuẩn bị nói lời tạm biệt với CLB.

Casemiro sẽ chia tay MU vào cuối mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, sự trở lại của Ugarte cũng sẽ củng cố thêm lựa chọn cho HLV Michael Carrick khi đội bóng của ông hướng đến mục tiêu giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League vào cuối mùa. Tuyển thủ Uruguay, người đã ra sân 22 trận ở Ngoại hạng Anh, đã vắng mặt trong trận hòa 0-0 của MU với Sunderland do chấn thương lưng.

Tuy nhiên, Casemiro có lẽ sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất sau khi tuyên bố kế hoạch rời Manchester United vào mùa hè. Cầu thủ từng 5 lần vô địch Champions League này đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay đầy cảm xúc tại Old Trafford.

"Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đặc biệt là trước tình cảm và sự tôn trọng mà người hâm mộ dành cho tôi", Casemiro chia sẻ với truyền thông của CLB Manchester United, "Tôi hy vọng mình sẽ không khóc vào ngày cuối cùng vì đây là một trải nghiệm tuyệt vời, vợ tôi đã khóc khi người hâm mộ yêu cầu tôi ở lại CLB một năm nữa. Vì vậy, tôi chỉ muốn tận hưởng nó, tận hưởng mọi khoảnh khắc và tôi sẽ là một fan của Manchester United suốt đời".

Mùa giải này, Casemiro đã thể hiện tài năng của mình, cả ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn khả năng ghi bàn. Cầu thủ người Brazil đã ghi được 9 bàn thắng, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp, và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp MU giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Casemiro đã giành được FA Cup và Cúp Liên đoàn trong suốt bốn năm khoác áo Manchester United. Tuy nhiên, Casemiro gần đây đã mô tả mối quan hệ gắn bó với người hâm mộ là khía cạnh nổi bật nhất trong thời gian anh ở Old Trafford.

Casemiro khẳng định anh sẽ là fan Manchester United suốt đời. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phát biểu trên kênh YouTube Rio Ferdinand Presents, Casemiro nói: "Lúc này? Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất ở CLB này chính là người hâm mộ. Tôi đã thi đấu rất lâu ở Madrid và từng thua nhiều trận. Ở trận đấu tiếp theo... Điều đó rất khó khăn.

Nhưng ở đây, điều đó không thành vấn đề. Tôi được hỗ trợ, giúp đỡ mọi lúc. Đối với tôi, đó là một bất ngờ lớn. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất ở đây chính là người hâm mộ. Mỗi khi cần sự giúp đỡ, người hâm mộ đều luôn ủng hộ, bất kể trận đấu thế nào".