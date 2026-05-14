MU chiêu mộ 5 tân binh, bán bớt cầu thủ để đón 3 tiền vệ 14/05/2026 06:09

(PLO)- MU muốn chiêu mộ 5 tân binh vào mùa hè và việc bán bớt cầu thủ sẽ mở ra cơ hội cho 3 tiền vệ gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Việc MU trở lại Champions League mùa giải tới đồng nghĩa với việc họ cần một đội hình mạnh hơn để cạnh tranh trên mọi mặt trận, bằng chứng là trận hòa 0-0 trước Sunderland ở vòng 36 Premier League vừa qua.

Manchester United dự định chiêu mộ ít nhất năm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và có thể mang về ba tiền vệ. "Quỷ đỏ" muốn tăng cường đội hình trước khi trở lại Champions League khi họ có thêm ít nhất tám trận đấu ở mùa giải tới.

Hàng tiền vệ là ưu tiên hàng đầu của MU, khi họ chuẩn bị chia tay Casemiro sau khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng Sáu. Nhiều ngôi sao Premier League như Tyler Adams, Elliot Anderson, Carlos Baleba, Matheus Fernandes, Joao Gomes, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Adam Wharton đều là những cái tên đáng chú ý và có liên hệ với đội chủ sân Old Trafford

Ngoài ra, ngôi sao của Real Madrid, Aurelien Tchouameni và Ederson của Atalanta được đồn đoán là mục tiêu chuyển nhượng. Theo tờ The Sun (Anh), ý định của MU là ký hợp đồng với hai tiền vệ, nhưng việc bán Manuel Ugarte sẽ giúp tài trợ cho việc chiêu mộ tiền vệ thứ ba.

Elliot Anderson và Adam Wharton đều nằm trong danh sách chuyển nhượng rút gọn của MU. ẢNH: AFP

Manchester United cũng muốn có một thủ môn dự bị mới, với khả năng Andre Onana sẽ gia nhập Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chuyển nhượng chính thức. Ngoài ra, thủ môn số 2 hiện tại Altay Bayindir cũng có thể muốn ra đi để được ra sân nhiều hơn ở mùa giải tới.

Vị trí hậu vệ trái cũng là một khu vực đang được xem xét, mặc dù Luke Shaw đã có một mùa giải gần như không gặp chấn thương. Hợp đồng của Tyrell Malacia sắp hết hạn, trong khi Patrick Dorgu đã gây ấn tượng ở vị trí cao hơn trên sân. Một tiền đạo dự bị cũng nằm trong danh sách mua sắm của MU. Joshua Zirkzee được cho là sẽ ra đi, điều này sẽ tạo chỗ trống cho một số 9 cạnh tranh với Benjamin Sesko.

Trận Manchester United hòa 0-0 tẻ nhạt trên sân khách trước Sunderland đã cung cấp thêm bằng chứng cho ban lãnh đạo Old Trafford rằng họ cần phải đầu tư mạnh vào đội hình. HLV tạm quyền Michael Carrick buộc phải thực hiện một vài sự thay đổi do sự vắng mặt của Casemiro và Sesko, và phong độ của "quỷ đỏ" đã sa sút.

Anderson được cho là mục tiêu hàng đầu của MU ở vị trí tiền vệ và sẽ có cơ hội gây ấn tượng với Carrick, người nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm làm HLV chính thức sau mùa này. MU sẽ gặp Nottingham Forest của Anderson vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Manchester City cũng quan tâm đến Anderson và MU không muốn tham gia vào cuộc chiến giành chữ ký của tuyển thủ Anh này.

Aurelien Tchouameni được xem là mảnh ghép còn thiếu của Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, có thông tin cho rằng Manchester United đã có những cuộc đàm phán không chính thức với Wolves, đội bóng vừa xuống hạng, về Gomes. West Ham cũng có thể xuống hạng Championship theo chân Wolves và chịu áp lực phải bán Fernandes.

Tchouameni cũng có thể được Manchester United chiêu mộ sau vụ xích mích với đồng đội ở Real Madrid, Federico Valverde. Một mục tiêu phù hợp cho cả vị trí hậu vệ trái và tiền vệ của "quỷ đỏ" là Myles Lewis-Skelly, người mới đây đã trở lại đội hình chính của Arsenal sau một mùa giải đáng thất vọng khi chủ yếu ngồi dự bị.