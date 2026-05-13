Đội hình trong mơ của MU: Ngôi sao Real Madrid và tiền vệ giá 100 triệu bảng 13/05/2026 06:09

(PLO)- Đội hình trong mơ của MU mùa giải tới với sự góp mặt của ngôi sao Real Madrid và tiền vệ trị giá 100 triệu bảng Anh.

MU chuẩn bị cho một mùa hè thay đổi khi "quỷ đỏ" thành Manchester tìm cách tăng cường đội hình với nhiều bản hợp đồng chuyển nhượng trước khi trở lại Champions League. Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn tiếp tục hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này khi họ chuẩn bị cạnh tranh trên mọi mặt trận ở mùa giải tới.

Đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick đã giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới với chiến thắng 3-2 trước Liverpool trên sân nhà Old Trafford ở vòng 35 Premier League. Manchester United trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau một năm vắng bóng kể từ khi chỉ xếp thứ 15 Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim 12 tháng trước.

Kể từ khi Carrick tạm thời nắm quyền dẫn dắt, MU đã ngày càng mạnh mẽ hơn. Dưới sự chỉ đạo của cựu danh thủ Anh này, MU đã giành chiến thắng 11 trong số 15 trận đấu và vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chỉ còn hai trận đấu nữa là kết thúc mùa giải, ban lãnh đạo "quỷ đỏ" sẽ bắt đầu chuyển sự chú ý sang kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Manchester United sẽ rất đáng xem mùa tới. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Có rất nhiều tin đồn đang lan truyền và sự mong chờ về một đội hình Manchester United được làm mới vào năm tới ngày càng tăng cao. Tờ Mirror Football (Anh) đã phân tích đội hình xuất phát trong mơ của Manchester United mùa giải tới với một số tân binh.

Ngôi sao của Real Madrid ký hợp đồng

Mục tiêu chính của MU mùa hè này là tái thiết tuyến giữa, khi Casemiro kết thúc quãng thời gian bốn năm gắn bó tại Old Trafford. Cầu thủ người Brazil đã xác nhận việc rời MU hồi đầu năm nay, thông báo anh sẽ ra đi sau khi mùa giải 2025 - 2026 kết thúc.

Ngoài Casemiro, một số ngôi sao khác của MU cũng có thể tìm kiếm bến đỗ mới. Manuel Ugarte được cho là sẽ chuyển đến AC Milan, điều này có thể giúp giảm bớt gánh nặng chi phí lương cho đội bóng.

MU đã được liên hệ với nhiều mục tiêu ở vị trí tiền vệ, trong đó có Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Tuyển thủ Pháp được gã khổng lồ La Liga định giá hơn 70 triệu bảng Anh và chỉ được phép ra đi nếu Real chiêu mộ được một trong những mục tiêu tiền vệ mà họ mong muốn. Việc ký hợp đồng với Tchouameni sẽ được coi là một tuyên bố quan trọng khi MU trở lại Champions League.

Tchouameni đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ngôi sao của Atalanta, Ederson, cũng được nhắc đến, với các báo cáo cho thấy cầu thủ 26 tuổi này được định giá khoảng 43 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, để chiêu mộ cả Tchouameni và Ederson, Manchester United sẽ tốn khoảng 113 triệu bảng Anh,

Vì đây là khu vực mà Manchester United cần ưu tiên tăng cường nhất trong mùa hè, nên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu họ đầu tư mạnh vào đây để bổ sung cho Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes.

2. Các mục tiêu tại Premier League

Trong khi MU sẽ xem xét kỹ lưỡng thị trường chuyển nhượng châu Âu, họ cũng muốn chiêu mộ những tài năng đã được chứng minh ở Premier League – như mùa hè năm ngoái họ đã làm rất thành công với Cunha và Mbeumo. Myles Lewis-Skelly của Arsenal là một trong những mục tiêu mà "quỷ đỏ" nhắm đến để kế nhiệm Luke Shaw về lâu dài.

Tuyển thủ quốc tế người Anh Myles Lewis-Skelly có thể khiến Manchester United phải chi khoảng 50 triệu bảng Anh, trong khi Arsenal được cho là định giá cả Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri với tổng cộng 100 triệu bảng Anh.

Lewis-Skelly liệu có thể gia nhập MU? ẢNH: MIRROR/GETTY

Cầu thủ 19 tuổi này đã có một mùa giải đột phá tại Arsenal năm ngoái nhưng sau đó lại gặp khó khăn trong việc giành được suất đá chính thường xuyên, do phong độ xuất sắc của Piero Hincapie. Lewis-Skelly có thể coi việc chuyển đến Old Trafford là cơ hội để bắt đầu lại, theo bước chân của Ayden Heaven và Chido Obi-Martin trong việc chuyển từ Arsenal đến MU.

Tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle cũng được cho là đang được Manchester United theo dõi. Các báo cáo cho thấy cầu thủ người Ý rất muốn ở lại Anh nếu rời St James' Park mùa hè này, bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid. Có thông tin cho rằng Newcastle đã định giá anh ở mức 100 triệu bảng, mặc dù người ta cho rằng một mức giá thấp hơn có thể được thỏa thuận.

3. Marcus Rashford được thay thế

Marcus Rashford dường như chắc chắn sẽ rời Manchester United mùa hè này sau khi tỏa sáng trong thời gian cho mượn tại Barcelona. Cầu thủ 28 tuổi người Anh đã có 27 pha kiến ​​tạo và ghi bàn trong 46 lần ra sân cho đội bóng La Liga và đang thu hút sự quan tâm từ hai ông lớn bóng đá châu Âu.

Rafael Leao đang là mục tiêu của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Barca đang hy vọng đàm phán một thỏa thuận mượn khác hoặc giảm phí chuyển nhượng của Rashford, trong khi Arsenal và Bayern Munich được cho là đang "theo dõi tình hình" liên quan đến tuyển thủ Anh này. Với việc mức lương 315.000 bảng mỗi tuần của Rashford sẽ được loại bỏ vĩnh viễn khỏi quỹ lương, MU có thể nhanh chóng tìm người kế nhiệm cho cầu thủ chạy cánh này.

Rafael Leao được cho là mục tiêu của Manchester United, với một đề xuất bao gồm Ugarte cộng thêm tiền mặt đang được xem xét. AC Milan được cho là định giá cầu thủ 26 tuổi này vào khoảng 52 triệu bảng, trong khi tờ Calciomercato của Ý đưa tin cầu thủ chạy cánh này không phải là "không thể đụng đến" trong mùa hè này.

Đội hình trong mơ của Manchester United mùa giải 2026/27: Lammen; Mazraoui, Yoro, Martinez, Lewis-Skelly; Tonali, Mainoo, Fernandes; Leao, Sesko, Dorgu.