Đội hình trong mơ của Arsenal mùa tới 12/05/2026 07:09

Arsenal đang tiến gần đến chức vô địch Premier League và đã giành quyền vào chung kết Champions League. Đội bóng của HLV Mikel Arteta có thể còn mạnh mẽ hơn nữa ở mùa giải tới. Arsenal vẫn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng vang dội trước Atletico Madrid.

Chiến thắng 1-0 trên sân nhà trong trận bán kết lượt về Champions League đã giúp Arsenal giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và xác nhận tấm vé vào chung kết giải đấu lần đầu tiên kể từ năm 2006, tạo nên một trong những đêm đáng nhớ nhất trong lịch sử "pháo thủ" thành London.

Tại giải đấu quốc nội, 2 chiến thắng trong 2 trận đấu nữa sẽ giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004, trong khi trận đấu tại Budapest vào cuối tháng này sẽ mang đến cơ hội nâng cao chiếc cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Nhìn lại cả những điểm sáng và những lĩnh vực cần cải thiện trong một mùa giải thành công không thể phủ nhận, tờ Mirror Football (Anh) đã xem xét đội hình mà HLV Arteta nên sử dụng ở mùa giải tới với những tân binh đầy tiềm năng.

Arsenal cần tăng cường vài nhân sự để hoàn tất đội hình trong mơ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thủ môn - David Raya

Tuyển thủ người Tây Ban Nha Raya đã âm thầm khẳng định mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Raya mang lại sự điềm tĩnh khi đối phương gây sức ép mạnh và có khả năng phân phối bóng chính xác dù là những đường chuyền ngắn hay dài.

Mùa giải này, Raya đã thực hiện một số pha cứu thua ngoạn mục ở những thời điểm quan trọng, góp phần giúp anh giành được giải thưởng Găng tay vàng Ngoại hạng Anh lần thứ ba liên tiếp một cách xứng đáng. Raya tiếp tục là một trong những cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát của Arsenal.

2. Hậu vệ phải - Jurrien Timber

Mặc dù gặp vấn đề về thể lực trong khoảng một tháng trở lại đây, không ai phủ nhận sự xuất sắc của Timber, đặc biệt là trong nửa đầu mùa giải. Timber vẫn là một trong những hậu vệ mạnh nhất trong các pha đối đầu một chọi một của đội và là nhân tố không thể thiếu trong hàng phòng ngự, giúp đội bóng trải qua nhiều trận đấu mà không để đối phương có cú sút nào trúng đích.

Sự mệt mỏi khiến phong độ của Timber giảm sút đôi chút sau Giáng sinh, nhưng cầu thủ người Hà Lan vẫn nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình tại đội chủ sân Emirates.

3. Trung vệ - William Saliba và Gabriel Magalhaes

Saliba và Gabriel xứng đáng được xem là cặp trung vệ xuất sắc nhất bóng đá châu Âu trong những năm gần đây. Saliba làm nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng đến mức bạn hầu như không nhận thấy những đóng góp trong phòng ngự của anh.

Trong khi đó, Gabriel là trái tim của hàng phòng ngự Arsenal, thể hiện sự chắc chắn bằng những pha tắc bóng mạnh mẽ và những cú đánh đầu uy lực. Arsenal hy vọng sẽ giữ chân bộ đôi này trong nhiều năm tới, chỉ có danh hiệu mới ngăn cản họ đạt được sự công nhận và ngưỡng mộ mà Steve Bould và Tony Adams từng có.

Bộ đôi trung vệ thép Saliba và Gabriel. ẢNH: MIRROR/GETTY

4. Hậu vệ trái - Riccardo Calafiori

Có lý do chính đáng khiến HLV Arteta vẫn tin dùng cầu thủ người Ý bất chấp những vấn đề chấn thương liên tục của anh. Khi khỏe mạnh, Calafiori là một viên ngọc quý thực sự, anh giỏi ở vị trí hậu vệ trái dâng cao tấn công, đá trung vệ cũng hoặc tiền vệ trung tâm thì kỹ thuật. Mặc dù Piero Hincapie có thể mang lại sự cải thiện đôi chút về phòng ngự, nhưng khả năng tấn công của Calafiori khiến anh trở thành lựa chọn số một không thể tranh cãi ở cánh trái.

5. Các tiền vệ trung tâm - Declan Rice và Myles Lewis-Skelly

Sự cân bằng ở tuyến giữa của Arsenal có vẻ không ổn định trong phần lớn mùa giải. Khi mùa giải trôi qua, rõ ràng là, dù sở hữu nhiều phẩm chất phòng ngự, tân binh trị giá 51 triệu bảng Martin Zubimendi không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự số 6 như nhiều người kỳ vọng.

Cầu thủ người Tây Ban Nha phát huy tốt nhất khi phá vỡ các đợt tấn công trên khắp sân hoặc xâm nhập vòng cấm đối phương mà không bị kèm cặp - anh không phải là câu trả lời của Arsenal, anh không giống với Rodri của Man City về khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu hay tung ra những đường chuyền xuyên tuyến.

Vì lý do đó, việc ghép cặp Zubimendi với Declan Rice, người sở hữu thể lực đáng kinh ngạc và kiểm soát bóng tốt nhưng lại không thích chơi những đường chuyền đột phá, đã khiến Arsenal thường xuyên thiếu sự sáng tạo ở khu vực giữa sân mùa này. Tuy nhiên, trong hai trận đấu gần đây, Arteta dường như đã nhận ra sự cần thiết của một người có khả năng thực hiện những đường chuyền tấn công hiệu quả hơn và tự tin hơn khi đối đầu với các tiền vệ đối phương.

Declan Rice và Myles Lewis-Skelly. ẢNH: MIRROR/GETTY

Người đó chính là Lewis-Skelly, người đã được tung vào sân trong điều kiện khắc nghiệt ở cả trận đấu với Fulham và Atletico, có những phút thi đấu đầu tiên ở vị trí tiền vệ trong hai trận đấu áp lực cao nhất mùa giải, và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt cho màn trình diễn xuất sắc của mình.

6. Số 10 - Eberechi Eze

Những phẩm chất có thể thay đổi cục diện trận đấu của Eze ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong suốt mùa giải. Anh là bổ sung thêm sự quyết liệt vào lối chơi pressing, bên cạnh khả năng lướt qua các hậu vệ một cách khéo léo. Điều đó khiến Eze trở nên vô cùng quý giá đối với Arsenal, bởi anh là một trong số ít cầu thủ có khả năng rê bóng xuyên qua hàng phòng ngự lùi sâu và tạo ra lợi thế về quân số.

Bản năng ghi bàn bẩm sinh của Eze cũng là một tài sản vô cùng giá trị, như anh đã thể hiện trong những thời điểm quan trọng của mùa giải này. Vì việc Eze được ra sân sẽ đồng nghĩa với việc đẩy Martin Odegaard đang sa sút phong độ xuống băng ghế dự bị, Arsenal cần phải bổ nhiệm một đội trưởng mới.

Saka hiện đang giữ chức đội phó, nhưng Declan Rice đã thể hiện xuất sắc trong thời gian Saka vắng mặt mùa này, dẫn dắt đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ vào những thời điểm quan trọng. Do đó, việc Arsenal trao băng đội trưởng chính thức cho tiền vệ năng động này là điều hợp lý.

Martin Odegaard đã sa sút rất nhiều. ẢNH: ARSENAL

7. Cánh phải - Bukayo Saka

Màn trình diễn của Saka có thể không đạt đến đỉnh cao như mọi người kỳ vọng mùa này, nhưng anh đã cho thấy sự hiệu quả như thế nào khi hoàn toàn khỏe mạnh trong những trận đấu gần đây. Vấn đề về gân Achilles tiếp tục gây khó khăn cho tiền vệ cánh này, điều đó có nghĩa là thời gian thi đấu của Saka cần được quản lý cẩn thận trong thời gian tới.

Tuy vậy, Saka vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất về khả năng ra quyết định, gần như luôn tung ra những đường chuyền chính xác hoặc chọn thời điểm hoàn hảo để làm bẽ mặt đối thủ.

8. Tiền đạo - Viktor Gyokeres

Những cuộc tranh luận xung quanh Gyokeres đã diễn ra suốt mùa giải. Không thể phủ nhận khả năng giữ bóng và kỹ thuật của anh đôi khi không đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, mọi thứ dường như đã trở nên hoàn hảo đối với cầu thủ người Thụy Điển, người hiện đang thể hiện phong độ của một tiền đạo số 9 mà người hâm mộ Arsenal đã mong chờ từ lâu.

Saka và Gyokeres đang ngày càng ăn ý với nhau. ẢNH: ARSENAL

Phong độ Gyokeres trước Atletico chắc chắn là màn trình diễn xuất sắc nhất trong màu áo Arsenal. Gyokeres di chuyển linh hoạt giữa các cánh, gây áp lực lên đối thủ và phối hợp với đồng đội, trở thành mối đe dọa cho hàng phòng ngự cùng với khả năng dứt điểm mạnh mẽ.

Tất nhiên, vẫn có những trận đấu mà kỹ năng cá nhân của Kai Havertz và Mikel Merino khiến họ trở thành lựa chọn tốt hơn. Nhưng xét về một tiền đạo thường xuyên đá chính, Gyokeres xứng đáng được ra sân trong đội hình chính thường xuyên hơn trong tương lai.

9. Cánh trái - Bradley Barcola

Vị trí mà Arsenal cần tăng cường rõ rệt nhất trong mùa hè này chính là cánh trái. Gabriel Martinelli đã ghi những bàn thắng quan trọng ở Champions League, trong khi Leandro Trossard cũng thể hiện phong độ tốt trong suốt mùa giải. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều chưa thực sự đạt đẳng cấp thế giới. Arsenal cần một cầu thủ chạy cánh sở hữu tốc độ bùng nổ như Martinelli nhưng cũng có kỹ thuật điêu luyện như Trossard.

Barcola được xem là mảnh ghép còn thiếu của Arsenal. ẢNH: MIRROR/GETTY

Barcola của Paris Saint-Germain, được Transfermarkt định giá khoảng 60 triệu bảng Anh, là ứng cử viên phù hợp nhất hiện có. Cầu thủ người Pháp rất nguy hiểm trong những pha phản công nhưng cũng có thể phá vỡ hàng phòng ngự lùi sâu, sở hữu kỹ năng rê bóng mượt mà và khả năng di chuyển không bóng tuyệt vời.

Barcola được cho là sẵn sàng chuyển đến một CLB khác vào mùa hè do HLV Luis Enrique của PSG ưu tiên những lựa chọn ở vị trí tiền vệ cánh, và Arsenal nên làm mọi cách để đưa anh đến Emirates. Thời gian thi đấu không ổn định tại PSG đã ảnh hưởng đến phong độ của Barcola mùa này, nhưng phẩm chất thực sự của anh đã được thể hiện rõ ràng ở mùa giải trước, khi anh có 44 pha kiến ​​tạo bàn thắng trong 64 lần ra sân.