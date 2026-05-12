MU cần chiêu mộ 2 ngôi sao giá 155 triệu bảng Anh 12/05/2026 06:09

MU đã giành được một suất tham dự Champions League mùa tới, nhưng họ còn phải đối mặt với một thử thách lớn trong mùa hè này về mặt chuyển nhượng nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh các danh hiệu châu Âu. Michael Carrick đã khôi phục niềm tin tại Old Trafford kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền vào tháng Giêng sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Manchester United đang vững vàng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi bước vào hai trận cuối cùng của mùa giải gặp Nottingham Forest và Brighton. Tuy nhiên, "quỷ đỏ" thành Manchester cần có sự cải thiện đáng kể ở tuyến giữa và hàng thủ nếu muốn duy trì đà tiến bộ trong mùa giải 2026 - 2027. Casemiro sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa giải, trong khi Luke Shaw đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) đã nêu lên cách giải quyết các vấn đề của MU trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Vụ chiêu mộ 2 ngôi sao của Newcastle United trị giá 155 triệu bảng Anh

Rõ ràng là Manchester United cần tăng cường hai vị trí: hậu vệ trái và tiền vệ. Mặc dù Shaw là một nhân vật quan trọng trong mùa giải 2025 - 2026, ra sân 35 lần chỉ riêng ở Premier League, nhưng hợp đồng của cầu thủ người Anh sẽ hết hạn khi anh bước sang tuổi 31 vào mùa hè năm sau.

MU có thể thâu tóm bộ đôi của Newcastle với giá 155 triệu bảng Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Việc MU tìm kiếm những sự bổ sung cần thiết nhằm thay thế Shaw trong những tháng tới là điều khá khôn ngoan. Lewis Hall đã là một phát hiện trong một đội hình Newcastle United mùa này, với những màn trình diễn ổn định ở cánh trái.

Xét đến việc Newcastle khó có khả năng tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào mùa giải tới, Hall có thể sẽ tìm kiếm bến đỗ mới trong những tháng tới. Thách thức là Newcastle có thể sẽ đòi khoảng 55 triệu bảng Anh cho cầu thủ này.

Mức định giá đó thậm chí có thể tăng cao hơn nữa, tùy thuộc vào sự quan tâm từ các đối thủ khác. Giống như Hall, triển vọng của Sandro Tonali tại Newcastle hiện tại cũng không chắc chắn. Tiền vệ trung tâm người Ý thường xuyên nằm trong danh sách đội hình chính của Eddie Howe mùa này.

Tài năng vượt trội của Tonali khiến anh không thể chỉ thi đấu ở giải quốc nội, và nếu những tin đồn gần đây là đúng, anh hoàn toàn có thể ra đi trong những tháng tới. Tuy nhiên, với việc Arsenal và Manchester City cũng được cho là đang quan tâm đến cầu thủ 25 tuổi này, người vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, MU có thể cần phải chi một khoản phí cao hơn để đưa viên ngọc quý của Newcastle rời khỏi St James' Park.

Theo các nguồn tin, Newcastle định giá Tonali vào khoảng 100 triệu bảng Anh. Và mặc dù có thể có những lựa chọn thay thế rẻ hơn nhưng MU nên đáp ứng bất kỳ mức giá nào mà "Chim chích chòe" đưa ra nếu họ thực sự muốn có được người kế nhiệm xuất sắc nhất cho Casemiro.

2. Tương lai của Marcus Rashford

Rashford vẫn có khả năng trở lại MU thi đấu mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY



Mặc dù có một mùa giải chơi cho Barcelona dưới dạng cho mượn từ MU cực kỳ thành công với chức vô địch La Liga, ​​tương lai của Marcus Rashford vẫn chưa được định đoạt. Trong khi Barcelona có quyền mua đứt Rashford với giá khoảng 26 triệu bảng, người ta tin rằng họ có thể sẽ chuyển hướng số tiền đó để tìm người thay thế Robert Lewandowski.

Mặc dù Rashford đã chứng tỏ anh có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo, nhưng vị trí ưa thích của anh là bên cánh trái, nơi mà Raphinha thường đảm nhiệm tại Barcelona. Rashford nhiều lần bày tỏ mong muốn được ở lại Barcelona, nhưng việc anh trở lại đội một MU vào mùa hè này có thể không gây ra bất kỳ tổn thất nào.

Cầu thủ 28 tuổi này đã nhiều lần cho MU thấy chính xác những gì họ còn thiếu ở cánh trái trong suốt chiến dịch rực rỡ tại Tây Ban Nha, trong khi Matheus Cunha có lẽ phù hợp hơn với vai trò số 10 hoặc tiền đạo thứ hai. Với việc Amorim không còn ở MU, Rashford có thể tỏa sáng một lần nữa tại Old Trafford.

3. Động thái đầy tham vọng chiêu mộ Cole Palmer

Cole Palmer khó có khả năng rời Chelsea để gia nhập Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thật dễ dàng để bác bỏ nhận định của cựu danh thủ Paul Merson rằng Cole Palmer sẽ không muốn ở lại Chelsea nếu họ không giành được vé dự Champions League. Tiền vệ tấn công người Anh là huyết mạch của Chelsea và dường như vẫn thoải mái ở London.

Tuy nhiên, với việc Chelsea thua sáu trận liên tiếp tại Premier League và sa thải Liam Rosenior, một số cầu thủ chủ chốt có thể nhắm đến việc ra đi, trong đó có Palmer. Ngôi sao người Anh từng được liên hệ với một vụ chuyển nhượng bất ngờ đến MU trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng trước khi Rosenior tuyên bố anh là cầu thủ không thể đụng đến .

Nhưng cũng giống như Tonali, Cole Palmer sẽ luôn muốn thử thách bản thân ở cấp độ cao nhất trong suốt sự nghiệp. Tất nhiên, nếu MU thành công trong việc chiêu mộ Hall và Tonali hoặc những cầu thủ có mức phí chuyển nhượng tương đương vào mùa hè này, việc họ còn tiền để chi mạnh tay chiêu mộ Cole Palmer sẽ khó xảy ra.