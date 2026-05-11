MU nhận cú sốc chuyển nhượng, nhắm mục tiêu lạ 11/05/2026 13:45

MU sẽ trở lại Champions League mùa giải tới và điều đó có thể giúp họ chiêu mộ được một hoặc hai mục tiêu chuyển nhượng. Sau khi giành vé dự Champions League sớm, đội chủ sân Old Trafford cần phải có những bước đi đúng đắn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, ít nhất một tiền vệ trung tâm mới là ưu tiên hàng đầu và hiện có những thông tin trái chiều về một vài mục tiêu tiềm năng của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Với sự ra đi của Casemiro, MU cần một gương mặt mới để bổ sung cho Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes, người vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá (FWA). MU sẽ có ít nhất tám trận đấu ở đấu trường châu Âu mùa tới, bên cạnh các trận đấu trong nước, vì vậy họ có thể sẽ bổ sung nhiều hơn một cầu thủ ở khu vực giữa sân.

Nhiều mục tiêu cũ của Manchester United lại một lần nữa được nhắc đến, mặc dù tuyển thủ Anh Elliot Anderson có thể nằm ngoài khả năng chi trả của họ. Những người khác, như Joao Gomes của Wolves, đang có nguy cơ chuyển đến CLB khác.

Tờ Mirror (Anh) có những thông tin mới nhất về Gomes, người gần như chắc chắn sẽ rời đội chủ sân Molineux mùa hè này, cũng như một cái tên mới được liên hệ với Manchester United.

Atletico Madrid dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Gomes

Theo ESPN, Atletico Madrid đã đạt được thỏa thuận miệng về việc chiêu mộ tiền vệ Joao Gomes của Wolves. Tiền vệ người Brazil dự kiến ​​sẽ chuyển đến Tây Ban Nha với giá khoảng 39 triệu bảng Anh, trong khi MU cũng nằm trong số những CLB quan tâm đến Gomes.

Gomes đã gây ấn tượng bất chấp những khó khăn của Wolves ở giải quốc nội, với việc đội bóng này đã chính thức rớt hạng khỏi Premier League. Gomes và người đồng hương Andre nằm trong số những cầu thủ được săn đón nhiều nhất sau khi đội bóng của Rob Edwards xuống hạng, trong đó Juventus được cho là đang rất quan tâm đến Andre.

Theo các nguồn tin, Atletico Madrid được cho là đã chuyển hướng sang cựu ngôi sao của Flamengo sau khi bị Atalanta hét giá vụ chuyển nhượng Ederson. Ederson, cầu thủ ba lần khoác áo đội tuyển Brazil, cũng từng được liên hệ với MU trong các kỳ chuyển nhượng trước đây, nhưng vẫn chưa rõ liệu "quỷ đỏ" có tiếp tục quan tâm đến cầu thủ này hay không.

MU nhắm mục tiêu Affengruber

Nếu Manchester United quyết định tăng cường vị trí trung vệ trong mùa hè này, David Affengruber có thể là câu trả lời. Sky Sport Deutschland cho biết Manchester United là một trong số những CLB đã theo dõi cầu thủ 25 tuổi này, cùng với Juventus, AC Milan, Atletico Madrid và Sevilla.

Affengruber, người từng chơi cùng Rasmus Hojlund tại Sturm Graz, đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Áo năm nay và có thể được bán với giá chỉ 17 triệu bảng Anh. Anh là một trong những điểm sáng của Elche tại La Liga mùa này nhưng được cho là đã sẵn sàng cho một bến đỗ mới khi hợp đồng của anh sắp bước vào năm cuối.

Affengruber đã ghi bàn trong chiến thắng 3-2 gần đây trước Atletico Madrid, giúp Elche có cơ hội trụ hạng tại La Liga. Tuy nhiên, hậu vệ này dự kiến ​​sẽ được bán với giá hợp lý bất kể đội bóng của anh có trụ hạng hay không. Đây là một mục tiêu mới của MU, chưa từng được nhắc đến trước đây.

Việc Manchester United có tăng cường lực lượng ở vị trí trung vệ hay không phụ thuộc vào diễn biến của Matthijs de Ligt. Hậu vệ người Hà Lan chỉ ra sân 14 lần mùa này vì chấn thương dai dẳng và lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford cần đưa ra quyết định có nên bán cầu thủ 26 tuổi này hay không.