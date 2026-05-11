Marseille mệt mỏi với Greenwood 11/05/2026 07:09

Mason Greenwood đã bị Marseille phạt tiền và được cho là có mối quan hệ rạn nứt với giám đốc thể thao Medhi Benatia, khi CLB thành phố cảng nước Pháp ngày càng thất vọng với cựu tiền đạo Manchester United. Marseille đang ngày càng "thất vọng" với "sự thiếu nỗ lực" và thậm chí cả "lòng biết ơn cơ bản" của ngôi sao này, theo một tiết lộ đáng báo động khác về cựu tiền đạo của Manchester United.

Mason Greenwood, 24 tuổi, gia nhập Marseille vào năm 2024, ký hợp đồng 5 năm sau khi MU đồng ý bán anh với giá khoảng 27 triệu bảng Anh. Kể từ khi chuyển đến Pháp, tuyển thủ Anh này đã thể hiện phong độ ấn tượng với 47 bàn thắng và 16 pha kiến ​​tạo trong 79 lần ra sân.

Tuy nhiên, chính hành vi ngoài sân cỏ của anh mới là điều gây lo ngại, khi Marseille tỏ ra khó chịu với Mason Greenwood vì thiếu sự tận tâm và không thể hiện lòng biết ơn, theo tờ L'Equipe (Pháp)

Có thông tin cho rằng Greenwood sống "trong thế giới riêng của mình", không muốn tham gia các lớp học tiếng Pháp do Marseille yêu cầu vì tiếng Anh vẫn được sử dụng trong phòng thay đồ Marseille. Các quan chức của Marseille "mệt mỏi" khi cố gắng giải thích mọi việc cho Greenwood, thậm chí đã phải dùng đến biện pháp phạt tiền để thay đổi thái độ của anh ta.

Mason Greenwood đang có sự bất ổn tại Marseille. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hiện tại, theo các nguồn tin, đang xuất hiện sự chia rẽ trong toàn CLB, và mối quan hệ của Greenwood với giám đốc thể thao Medhi Benatia đã xấu đi, hai người được cho là "hoàn toàn phớt lờ" nhau hàng ngày. Ngôi sao này được cho là biết được kết cục không thể tránh khỏi là phải ra đi, nhưng điều đó được cho là sẽ không "dễ dàng".

Marseille từng hy vọng thu được lợi nhuận từ việc bán Mason Greenwood trong tương lai, nhưng giá trị của anh đã giảm sút do phong độ không ổn định trong nửa sau mùa giải. Việc trở lại Premier League được cho là điều không thể đối với Greenwood, mặc dù có thông tin cho rằng Serie A và La Liga đang quan tâm đến anh.

Bàn thắng gần nhất của Greenwood là trong trận Marseille thắng 1-0 trước Toulouse vào ngày 7-3, và anh vừa có một trận đấu khó khăn trong trận thua thảm hại 3-0 trước Nantes, đội bóng đã xuống hạng. Anh bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong trận đấu trên sân nhà với Nice tháng trước, làm dấy lên những đồn đoán rằng anh xảy ra mâu thuẫn với HLV trưởng Habib Beye.

Tuy nhiên, HLV Beye đã bác bỏ những tin đồn đó, khẳng định ngôi sao của Marseille chỉ bị ảnh hưởng bởi một chấn thương nhẹ. "Chúng tôi đã theo dõi Mason Greenwood từ đầu tuần, cậu ấy bị hạn chế rất nhiều do chấn thương từ trận đấu với Lille", HLV Beye khẳng định, "Cậu ấy đã chơi hai trận với rất nhiều đau đớn, chúng tôi không thể đặt cậu ấy vào tình thế nguy hiểm".