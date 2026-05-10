MU chính thức tránh được việc gia hạn hợp đồng với Casemiro 10/05/2026 12:39

(PLO)- Chấn thương của Casemiro đồng nghĩa với việc ngôi sao người Brazil này không thể kích hoạt điều khoản hợp đồng trị giá 375.000 bảng mỗi tuần với MU.

Tiền vệ Casemiro của MU là một nhân tố quan trọng ở tuyến giữa dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick trong mùa giải cuối cùng của anh tại Old Trafford. MU đã chính thức tránh được việc gia hạn hợp đồng với Casemiro với mức lương 350.000 bảng Anh/tuần sau khi tiền vệ này vắng mặt trong trận hòa 0-0 với Sunderland ở vòng 36 Premier League vào đêm qua 9-5 do chấn thương.

Được biết, cầu thủ 34 tuổi người Brazil Casemiro có một điều khoản trong hợp đồng quy định việc gia hạn thêm một năm với mức lương 375.000 bảng mỗi tuần Anh nếu anh đá chính 35 trận tại Premier League mùa này.

Casemiro đã đạt được thỏa thuận vào tháng Giêng về việc từ bỏ điều khoản đó trong các cuộc đàm phán để chính thức tuyên bố rời Manchester United vào mùa hè này. Được biết, cả hai bên đã đồng ý rằng điều khoản này sẽ không được kích hoạt ngay cả khi mục tiêu 35 trận đạt được. Tuy nhiên, đây chỉ là thỏa thuận của những quý ông.

Casemiro sẽ rời MU vào cuối mùa này. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Dù sao thì vào thời điểm đó, điều đó cũng có vẻ khó xảy ra, bởi Casemiro cần phải đá chính cả 21 trận cuối cùng của MU tại Premier League mùa giải này để đạt mục tiêu 35 trận. Điều này là do anh đã vắng mặt trong chuyến làm khách đến Aston Villa hồi tháng 12 vì án treo giò.

Kịch bản như vậy dường như khả thi hơn kể từ khi HLV Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền. Cựu cầu thủ Real Madrid Casemiro là một nhân vật chủ chốt kể từ khi Carrick đến Old Trafford vào tháng Giêng và thường xuyên đá chính.

Tuy nhiên, Casemiro đã không thể ra sân tại Sân vận động Ánh sáng cuối tuần này do chấn thương nhẹ, điều đó có nghĩa là mọi cơ hội kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng đã chính thức chấm dứt.

MU tự tin Casemiro sẽ đủ sức ra sân tại Old Trafford trong trận đấu với Nottingham Forest vào Chủ nhật tới. Sau đó, MU sẽ làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion một tuần sau đó trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Mặc dù tương lai của Casemiro gần như chắc chắn sẽ rời khỏi MU, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu Carrick có được giao vai trò HLV chính thức tại MU hay không.

Carrick đã tạo ra tác động mang tính đột phá khi dẫn dắt MU trở lại Champions League - giải đấu mà họ chưa tham dự kể từ năm 2023. Và Casemiro cảm thấy Carrick xứng đáng có cơ hội trở thành HLV trưởng chính thức của MU.

Casemiro luôn để Manchester United ở trong tim. ẢNH: AFP

Trả lời phỏng vấn ESPN, Casemiro nói: "Manchester United đang gặp vấn đề lớn ở khía cạnh đó, phải không? Bởi vì chúng ta biết Michael Carrick đến với tư cách là HLV tạm quyền. Carrick đến, ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy đã phải đối mặt với những trận đấu khó khăn.

Carrick đã làm rất tốt, và đang làm rất tốt, ông ấy là người hiểu rõ CLB, hiểu rõ Manchester United là như thế nào. Carrick có đẳng cấp, có thái độ của Manchester United, là một người tuyệt vời, và ông ấy xứng đáng, xứng đáng được ở lại.

Nếu tôi được đưa ra ý kiến ​​của mình, thì Carrick là người xứng đáng. Hiểu Carrick hàng ngày, bạn sẽ ngay lập tức nói, "người này xứng đáng". Carrick có đẳng cấp, sống hết mình vì CLB, ông ấy hiểu rõ về CLB. Vì vậy, theo tôi, Carrick cần ở lại CLB thêm nhiều năm nữa vì Carrick xứng đáng, ông ấy thực sự xứng đáng với công việc này".