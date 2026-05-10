Iran đưa ra 10 điều kiện để tham dự World Cup 2026 10/05/2026 11:14

Việc tuyển Iran tham gia World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada, giải đấu sẽ khởi tranh chỉ sau hơn một tháng nữa, vẫn tiếp tục là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Liên đoàn bóng đá Iran tuyên bố đội tuyển quốc gia nam Iran sẽ tham dự World Cup mùa hè này - với điều kiện các nước đồng chủ nhà đồng ý 10 điều kiện.

Tình trạng tham dự World Cup của Iran, sẽ khởi tranh vào tháng tới với trận khai mạc tại Mexico, đã bị đặt dấu hỏi trong những tháng gần đây do xung đột ở Trung Đông. Đầu tháng này, có thông tin cho rằng Iran sẽ cử một phái đoàn đến trụ sở liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để đàm phán sau khi Mehdi Taj, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, không thể tham dự Đại hội FIFA tại Canada do có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Tuy nhiên, bất chấp những đồn đoán về tư cách tham dự World Cup của tuyển Iran, một tuyên bố được đưa ra cho biết họ vẫn có kế hoạch tham gia nhưng muốn nhận được một số đảm bảo nhất định từ phía nước chủ nhà.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia World Cup 2026, nhưng nước chủ nhà phải xem xét đến những lo ngại của chúng tôi," liên đoàn bóng đá Iran viết trên mạng xã hội, "Chúng tôi sẽ tham gia giải đấu World Cup, nhưng không hề từ bỏ niềm tin, văn hóa và tín ngưỡng của mình".

Theo tờ Mirror (Anh), tuyển Iran đưa ra 10 điều kiện để tham dự World Cup 2026. Các điều kiện mà Iran đã nêu ra bao gồm việc cấp thị thực, tôn trọng đội ngũ nhân viên của đội tuyển quốc gia cũng như quốc kỳ và quốc ca Iran. An ninh tại các sân bay, khách sạn và các tuyến đường đi đến các địa điểm tổ chức ba trận đấu vòng bảng của Iran cũng nằm trong số những đảm bảo khác mà họ đang tìm kiếm.

Iran, đội dự kiến đóng quân tại Tucson, Arizona (Mỹ), sẽ thi đấu với New Zealand, Bỉ và Ai Cập ở bảng G, tất cả đều ở Mỹ. Nếu tham dự giải đấu, trận mở màn của Iran sẽ là gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15-6 (giờ Mỹ).

Hôm thứ Sáu, ông Taj đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Iran để thảo luận về các điều kiện của tuyển Iran cho World Cup. Trước đó trong tuần, ông ám chỉ rằng một số điều kiện đã được đáp ứng.

"Chúng tôi sẽ nói với FIFA về những kỳ vọng của mình. Nếu họ có thể đáp ứng được, chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia", ông Taj nói, "Nhưng nếu không có gì đảm bảo rằng những vấn đề đó sẽ được giải quyết, thì không ai có quyền xúc phạm chúng tôi hoặc những trụ cột của hệ thống chúng tôi. Và nếu họ tiếp tục con đường thiếu tôn trọng, thậm chí còn đặt những câu hỏi kiểu đó cho các cầu thủ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ đưa ra quyết định khác".