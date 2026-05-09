Carrick lên tiếng về việc MU đàm phán với HLV khác 09/05/2026 12:59

(PLO)- Michael Carrick lên tiếng về những tin đồn MU đang đàm phán với các ứng cử viên khác cho vị trí HLV trưởng, sau khi HLV tạm quyền của "quỷ đỏ" này nhận được sự ủng hộ công khai từ Matheus Cunha và Casemiro.

HLV tạm quyền Michael Carrick khẳng định ông không hề lo lắng về việc MU thảo luận với các ứng viên khác cho vị trí HLV trưởng tại Old Trafford mùa tới. Mặc dù Carrick là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí HLV chính thức sau khi giúp "quỷ đỏ" giành vé dự Champions League, ban lãnh đạo của MU không vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng và sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn trong vài tuần tới.

Michael Carrick bác bỏ ý kiến ​​cho rằng ông có thể cảm thấy khó chịu với tình huống này, nói: "Không, thực sự không. Cho dù lãnh đạo Manchester United có thảo luận với các HLV khác hay không, điều đó cũng không làm tôi bận tâm.

Điều đó không làm thay đổi cách tôi làm việc. Tôi vẫn tự tin vào công việc chúng tôi đang làm, vào việc hợp tác với các cầu thủ và dẫn dắt CLB, vì vậy nó thực sự không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi nghĩ rõ ràng đây sẽ là một quá trình, ngay từ đầu là việc tìm người phù hợp để lấp đầy vị trí này".

Casemiro và Matheus Cunha là những cầu thủ mới nhất của MU công khai lên tiếng Carrick xứng đáng giữ chức vụ HLV trưởng mùa tới sau khi dẫn dắt đội bóng giành được 10 chiến thắng trong 14 trận đấu, trước chuyến làm khách đến Sunderland vào lúc 21 giờ đêm nay 9-5 đá vòng 36 Premier League.

Cunha và Casemiro đều ủng hộ Carrick dẫn dắt MU dài hạn. ẢNH: CAMERASPORT/GETTY

"Tôi nghĩ với tư cách là HLV hoặc quản lý, bạn chỉ thực sự là người lãnh đạo một nhóm nếu mọi người muốn đi theo bạn", HLV tạm quyền của MU Michael Carrick nói thêm, "Đó không phải là điều bạn có thể nói nhiều, mà chính hành động mới chứng minh điều đó.

Vì vậy, khi tôi cảm nhận được sự ủng hộ và cảm thấy các đồng đội đều gắn kết với nhau - không hẳn là với riêng tôi, mà là thể hiện điều đó cùng nhau trên sân - đó là điều quan trọng nhất. Họ đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng bằng nhiều cách khác nhau, và đó là điều đáng mừng nhất. Thật mãn nguyện khi thấy họ phối hợp ăn ý với nhau như một đội".

Những người phản đối việc Carrick được bổ nhiệm chính thức dẫn dắt MU đã chỉ ra sự sụt giảm kết quả sau đó. Năm 2019, MU đã trao cho HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer bản hợp đồng ba năm, cuối cùng MU không giành được danh hiệu nào trong thời gian Solskjaer cầm quân.

Carrick đang là ứng cử viên sáng giá nhất dẫn dắt Manchester United mùa tới. ẢNH: MANCHESTER UNITED/GETTY

"Rất nhiều chuyện đã xảy ra trước đây theo nhiều cách khác nhau, dù là được nhận việc tạm quyền hay không, dù là thành công hay thất bại", Carrick, người từng là trợ lý HLV đội một MU dưới thời Solskjaer, cho biết, "Vì vậy, tôi nghĩ quá khứ là quá khứ. Tôi đã học hỏi từ quá khứ, từ kinh nghiệm của chính mình.

Lịch sử và bóng đá đều có nhiều biến động, vì vậy việc so sánh với những điều khác và cách mọi thứ đã diễn ra trước đây không nhất thiết giúp bạn đánh giá chính xác những gì đang diễn ra hiện nay. Đó không phải là quan điểm cá nhân của tôi, tôi chỉ nghĩ đó là tình hình mà chúng ta đang gặp phải hiện nay".

Mặc dù phải chờ quyết định cuối cùng, HLV Michael Carrick thừa nhận điều đó là không thể tránh khỏi và ông đã suy nghĩ trước về cách sẽ đưa Manchester United tiến lên trong mùa giải tới.

Carrick nói thêm, Tất nhiên đó là điều tôi đã nghĩ đến; để lại đội ở một vị trí vào cuối mùa giải, để nếu là tôi hoặc người khác vẫn có thể tiếp tục phát triển đội hơn nữa. Tôi nghĩ đó là một quá trình tự nhiên khi bạn nghĩ đến điều đó. Luôn có những điều mà có lẽ chúng ta có thể làm được. Tốt hơn một chút, hoặc chúng ta sẽ cải thiện hơn nữa, hoặc có thể đi theo một hướng khác. Đó chỉ là một phần của quá trình phát triển".