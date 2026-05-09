Scholes tiết lộ HLV trưởng của MU mùa tới 09/05/2026 07:09

Gary Neville đã bàn luận về người có thể được bổ nhiệm làm HLV tiếp theo của MU, nhưng Paul Scholes đã nói đùa rằng người đồng đội cũ của anh biết nhiều hơn những gì anh tiết lộ. Paul Scholes cho rằng Julian Nagelsmann có thể được giao trọng trách dẫn dắt MU, đơn giản vì Gary Neville không ngừng nhắc đến tên của HLV người Đức này.

Trong khi các cựu danh thủ và hiện là bình luận viên bóng đá Paul Scholes, Roy Keane, Jill Scott và Ian Wright tranh luận về các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng của Manchester United, cả hai người đồng đội cũ của Neville tại Old Trafford đã nói đùa rằng anh có thông tin nội bộ. Nhiều lần, Neville khẳng định cựu HLV của Bayern Munich sở hữu cả kinh nghiệm và cá tính để dẫn dắt Manchester United.

Cựu đội trưởng của MU Neville một lần nữa nhắc đến HLV trưởng hiện tại của đội tuyển Đức như một người mà anh ủng hộ để bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức tiếp theo của "quỷ đỏ". Sau đó, huyền thoại của MU Paul Scholes đưa ra giả thuyết đầy ẩn ý rằng Neville đã biết Nagelsmann được nhắm đến cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

2 huyền thoại của MU Gary Neville (trái) và Paul Scholes trong chương trình Overlap. ẢNH: OVERLAP

Gary Neville mở đầu cuộc thảo luận trên chương trình Overlap bằng câu hỏi: "Câu hỏi lớn là, Manchester United sẽ làm gì với HLV tạm quyền Michael Carrick? Câu hỏi đặt ra là, đối với những người ủng hộ việc bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức, đối với những người lo lắng hơn, câu hỏi là bạn sẽ chọn ai?".

Cựu đội trưởng khác của MU là Roy Keane sau đó chất vấn Neville: "Cảm nhận của anh thế nào, vì anh đang ở trong cuộc mà", nhưng thay vì Neville trả lời, Paul Scholes đã chen vào và nói: "Tôi biết Neville sắp nói gì... Nagelsmann. Neville cứ nhắc đến Nagelsmann mỗi khi tôi gặp anh ấy".

Để đáp trả lại lời của Paul Scholes, Gary Neville nói: "Tôi không biết Nagelsmann. Tôi chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai ở Manchester United về Nagelsmann cả, đó hoàn toàn là bịa đặt. Tôi nhắc đến Nagelsmann vì ông ấy từng làm việc tại Hoffenheim, RB Leipzig, Bayern Munich. Nagelsmann có 10 năm kinh nghiệm quản lý các CLB với thành tích đáng nể".

Cựu danh thủ Arsenal Wright sau đó thách thức Neville bằng cách hỏi, "Tại sao không chọn Michael Carrick?". Neville đáp lại: "Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ý tôi là, mọi người thường hỏi "Ai đang sẵn sàng?". Có thể không có ai tốt hơn Carrick, nhưng danh sách ở đây gồm có Cesc Fabregas, Andoni Iraola, Oliver Glasner, Nagelsmann, Mauricio Pochettino và Luis Enrique".

Scholes nói đùa rằng Neville biết Nagelsmann sẽ là HLV trưởng của MU mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong lúc cuộc tranh luận tiếp diễn, Scholes đã dành lời khen ngợi cho ban lãnh đạo Manchester United vì đã dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về HLV tiếp theo của đội. Scholes nói: "Tôi nghĩ Manchester United đã làm tốt ở thời điểm này, khi không phản ứng thái quá.

Những năm trước, tôi nghĩ họ sẽ phản ứng thái quá bằng cách nói, "Ồ, HLV này đã đánh bại Liverpool, hãy ký hợp đồng 5 năm với anh ta",. Thực ra tôi nghĩ Manchester United đang làm tốt. Những gì Carrick đã làm thật xuất sắc, nhưng tất cả những gì Carrick thực sự làm là cho Kobbie Mainoo ra sân và bố trí các cầu thủ vào đúng vị trí".

Paul Scholes còn cho rằng nếu Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU mùa tới, người hâm mộ sẽ không thể đánh giá đúng khả năng của Carrick cho đến vài tháng sau khi ông nhậm chức. Scholes nói thêm, "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ biết gì hay đánh giá gì về Michael Carrick cho đến tháng 11 hoặc tháng 12, trừ khi Luis Enrique (HLV của PSG) sẵn sàng đảm nhận vị trí này".