Cole Palmer nói dối về tin đồn liên quan đến MU 08/05/2026 11:12

(PLO)- "Tôi không nghĩ Cole Palmer đã nói thật về những tin đồn liên quan đến MU, bạn phải nhớ điều đó", Paul Parker tuyên bố.

Cole Palmer khẳng định anh hạnh phúc ở Chelsea giữa những tin đồn chuyển đến MU, nhưng với việc The Blues không giành được suất tham dự Champions League mùa tới, những đồn đoán khác đã xuất hiện.

Theo đó, cựu hậu vệ của Manchester United Paul Parker cho rằng Cole Palmer đã không hoàn toàn trung thực về những tin đồn chuyển đến Manchester United khi anh khẳng định mình hạnh phúc ở Chelsea. Cole Palmer từng được liên hệ với một vụ chuyển nhượng bất ngờ đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Trước đó, có tin đồn cho rằng cựu cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo Manchester City này không hạnh phúc ở CLB thành London và có thể trở về vùng Tây Bắc để gần gũi hơn với gia đình. Những tin đồn này đã bị cựu HLV trưởng của Chelsea, Liam Rosenior, bác bỏ, ông khẳng định Cole Palmer đã ổn định cuộc sống tại Stamford Bridge.

Paul Parker không tin Cole Palmer không muốn rời Chelsea để gia nhập MU nếu có cơ hội. ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi còn dẫn dắt Chelsea, Rosenior nhấn mạnh Cole Palmer, người có hợp đồng với Chelsea đến năm 2033, được coi là một cầu thủ "bất khả xâm phạm" mà ban lãnh đạo đội bóng không có kế hoạch bán. Một hợp đồng dài hạn như vậy đồng nghĩa với việc Chelsea có thể đòi một khoản phí khổng lồ để xem xét việc bán cầu thủ này.

Nhưng mùa giải của Chelsea đang dần đi đến hồi kết và họ đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vị trí trong tốp 5 Premier League để có suất dự Champions League mùa tới, sau trận thua 3-1 trước Nottingham Forest hôm thứ Hai. Chelsea đang đứng thứ 9 Ngoại hạng Anh và chỉ kém vị trí thứ bảy của Brentford hai điểm (vẫn còn cơ hội giành vé dự cúp châu Âu), thiệt hại tài chính với Chelsea là quá lớn khi mùa giải chỉ còn ba trận đấu nữa.

Paul Parker đã ám chỉ rằng việc Cole Palmer chuyển đến MU có thể trở thành hiện thực trong bối cảnh hỗn loạn hiện tại ở Stamford Bridge. Chelsea một lần nữa không giành được vé dự Champions League và đã sa thải Rosenior chỉ sau 107 ngày dẫn dắt đội bóng, với HLV tạm quyền Calum McFarlane hiện đang dẫn dắt đội đến khi mùa giải kết thúc.

"Rõ ràng là tôi đã thấy Cole Palmer được liên hệ với việc rời Chelsea", cựu danh thủ của MU Paul Parker nói, "Nếu Cole Palmer được nhắc đến như một cầu thủ của MU, trước hết chúng ta phải xem liệu HLV có thực sự muốn cậu ấy hay không. Thực ra, tôi có thể thấy Cole Palmer đến MU, bởi vì với cách Chelsea đang được điều hành, tôi nghĩ cậu ấy muốn ra đi.

Tôi thích ý tưởng đó, nhưng dạo gần đây Cole Palmer không chơi tốt. Cole Palmer gặp nhiều chấn thương và dường như không thích chơi ở Chelsea, nhưng đây là một thương vụ thú vị. Tôi đã xem một cuộc phỏng vấn mà cậu ấy nói rằng mình hạnh phúc ở Chelsea và được hỏi tại sao lại phải ra đi, nhưng bạn phải nhớ rằng chúng ta đang nói về Cole Palmer ở ​​đây.

Với cái cách anh ta nói, liệu có ai thực sự tin những gì anh ta nói không? Có phải các bạn ngốc đến mức tin những gì Cole Palmer nói là sự thật? Anh ta sẽ chỉ nói những gì mọi người muốn nghe. Anh ta sẽ không bao giờ gây tranh cãi và nói rằng anh ta muốn rời Chelsea. Điều đó có thể gây ra rắc rối.

Cole Palmer là một cầu thủ rất giỏi và đã gánh vác Chelsea trong giai đoạn đầu mùa giải, nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi. Cole Palmer cũng thay đổi và cậu ấy không còn là cầu thủ như trước nữa. Kể từ khi HLV Enzo Maresca bị Chelsea sa thải, Cole Palmer không còn thể hiện được phong độ như xưa".

Cole Palmer được biết đến là người hâm mộ MU từ nhỏ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tình hình tại MU đang trở nên khả quan hơn rất nhiều. MU đã hồi sinh ngoạn mục dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Trước đó, Cole Palmer đã dập tắt những tin đồn chuyển nhượng cho rằng anh sẽ khoác áo đỏ của MU.

"Mọi người chỉ bàn tán thôi", Cole Palmer, người hâm mộ MU từ nhỏ, nói, "Khi thấy vậy tôi chỉ cười. Rõ ràng Manchester là nhà của tôi. Cả gia đình tôi đều ở đó, nhưng tôi không nhớ nhà chút nào. Có lẽ tôi sẽ nhớ nó nếu tôi không trở về trong ba tháng hoặc hơn. Nhưng rồi khi về nhà, tôi nghĩ dù sao thì ở đó cũng chẳng có gì dành cho tôi cả."

Tôi không có kế hoạch rời Chelsea. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu. Chúng tôi còn trận bán kết FA Cup gặp Leeds (Chelsea đã thắng 1-0 để vào chung kết gặp Man City). Chúng tôi đã nói chuyện với các ông chủ và họ chắc chắn về những cầu thủ sẽ ký hợp đồng. Reece James sẽ không ký hợp đồng mới sáu năm nếu chưa được các ông chủ và ban giám đốc Chelsea cho biết về kế hoạch dài hạn của CLB".