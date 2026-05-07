'Tuyển Ý sẽ thay thế Iran tham dự World Cup 2026' 07/05/2026 11:28

Việc đội tuyển Ý thay thế tuyển Iran tại World Cup 2026 là một đề xuất mà đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ đối tác toàn cầu, Paolo Zampolli, vẫn đang tiếp tục thúc đẩy, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Đặc phái viên Mỹ về quan hệ đối tác toàn cầu, Paolo Zampolli, tiếp tục thúc đẩy việc thay thế Iran tại World Cup bằng đội tuyển Ý. Đáng chú ý, Ý là quê hương gốc của ông Zampolli. Ông Zampolli thừa nhận thời gian đang cạn dần cho bất kỳ sự thay đổi vào phút chót nào của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), nhưng cho rằng rất khó để tin tưởng đội tuyển Iran sẽ tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vào tháng 6 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Ông Zampolli, 56 tuổi, khẳng định ông đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi liên lạc với chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc tuyển Ý thay thế Iran tham dự World Cup. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA vẫn tiếp tục khẳng định rằng đội tuyển Iran sẽ tham dự giải đấu

Tổng thống Mỹ Donald Trump. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, Zampolli mô tả các quy định của FIFA về đội thay thế là có nhiều thiếu sót. Ông nói đó là lý do tại sao ông liên hệ với Infantino. Ông Zampolli đã trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) . Ông nói: "Với sự ủng hộ của ông Donald Trump, tôi đã liên hệ với ông Infantino vì các quy định của FIFA có sai sót trong việc thay thế một đội bóng không tham dự giải đấu.

"Nếu Iran không tham gia World Cup 2026, thì Ý - đội đã bốn lần vô địch và là đội có thứ hạng cao nhất trong số các đội bị loại - sẽ đáp ứng đủ các yêu cầu", ông Zampolli khẳng định.

Đáp lại tuyên bố của Infantino rằng Iran sẽ tham gia World Cup, ông Zampolli nói: "Được thôi, nhưng vấn đề cốt lõi là phải hiểu người Iran đang nghĩ gì, và rất khó để tin tưởng họ. Giờ họ nói đội tuyển Iran sẽ đến World Cup, nhưng còn sự ủng hộ của họ thì sao?".

Đặc phái viên Mỹ về quan hệ đối tác toàn cầu Paolo Zampolli đang thúc đẩy tham vọng đưa tuyển Ý thay thế Iran tham dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ông Zampolli mô tả "lượng người hâm mộ" của Iran "sẽ không được chào đón ở Mỹ, xét đến những gì đang xảy ra". Sau đó, ông nói thêm: "Cuộc chơi đã bắt đầu..." Đề xuất của ông Zampolli không được lòng tất cả mọi người ở Ý. Tuy nhiên, Zampolli tin rằng họ sẽ vượt qua được điều đó một khi World Cup bắt đầu.

Ông Zampolli nói thêm: "Tôi hiểu điều đó, nhưng các bạn nghĩ người Ý sẽ phản ứng thế nào nếu đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup? Họ sẽ cổ vũ như chúng ta vẫn thường làm, hay họ sẽ không xem các trận đấu vì họ không giành được vé chính thức tham dự?".

Khi được hỏi về việc gây áp lực lên chủ tịch FIFA Infantino một lần nữa, Zampolli nói: "Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết, ngay cả khi thời gian đang cạn dần. Và năm ngoái tôi đã thuyết phục ông ấy tổ chức lễ bốc thăm World Cup tại Trung tâm Trump-Kennedy rồi".

Người phỏng vấn cũng cho rằng nguồn gốc Ý của ông Zampolli sẽ đặt ông vào một vị thế khó xử. Tuy nhiên, Zampolli đáp lại: "Nếu điều này có thể làm mọi việc dễ dàng hơn thì sao?".

Chủ tịch FIFA Infantino đã nhiều lần khẳng định tuyển Iran sẽ tham gia World Cup 2026, và quốc gia này cũng đã công khai bày tỏ quan điểm tương tự. Tuyển Ý không cho thấy dấu hiệu nào muốn tham gia, với Bộ trưởng Thể thao Ý Andrea Abodi gọi đề xuất của ông Zampolli là bất khả thi và không phù hợp.