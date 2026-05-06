Rashford lên tiếng về việc MU giành vé dự Champions League 06/05/2026 12:41

Marcus Rashford hiện đang thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn, ​​nhưng cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU này vẫn luôn hướng về CLB chủ quản. Marcus Rashford đã đăng tải lên mạng xã hội lời chúc mừng MU sau khi "quỷ đỏ" thành Manchester giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick đã vượt qua Liverpool với tỷ số 3-2 ở vòng 35 Premier League để đảm bảo chắc chắn nằm trong tốp 5 Premier League vào cuối mùa, đồng nghĩa với chiếc vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới.

Manchester United đã không góp mặt ở Champions League kể từ mùa giải thứ hai dưới thời HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, chiến thắng trước đối thủ kình địch Liverpool đã đủ để đảm bảo vị trí trong tốp 5 Premier League cho đội chủ sân Old Trafford, khi họ đang đứng thứ ba.

Rashford đã lên tiếng chúc mừng MU trở lại Champions League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, Rashford đang tiến gần đến danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình tại Barcelona. Tuy nhiên, Rashford vẫn khẳng định CLB thời thơ ấu vẫn luôn nằm trong tâm trí anh.

Sau khi một thành viên của đội ngũ truyền thông xã hội của Manchester United đăng tải video đánh dấu sự trở lại Champions League của CLB, Rashford đã chia sẻ lại video đó trên X (trước đây là Twitter) và viết "Chúc mừng" kèm theo biểu tượng trái tim màu đỏ. Hành động này cho thấy tuyển thủ Anh Rashford vẫn luôn dõi theo sát sao Manchester United và các đồng đội của mình.

Còn về tương lai lâu dài của Rashford tại Old Trafford, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Được biết, Rashford muốn ở lại Camp Nou, nhưng nhiều nguồn tin cũng cho rằng Barcelona không sẵn lòng chi ra 26 triệu bảng Anh trả cho MU để mua đứt anh.

MU sẽ không chấp nhận mức phí chuyển nhượng thấp hơn cho Rashford, trong khi Sky Germany cũng cho rằng gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha muốn mượn tiền đạo người Anh thêm một mùa giải nữa. Rashford đã có một mùa giải ấn tượng tại Barca.

Trên mọi đấu trường, cầu thủ vẫn thuộc biên chế của MU Marcus Rashford đã đóng góp 13 bàn thắng và 14 pha kiến ​​tạo trong 46 lần ra sân; một thành tích ấn tượng khi phần lớn các lần ra sân của anh là vào sân từ băng ghế dự bị.

Vào tháng Tư, HLV trưởng của Barca, Hansi Flick, đã bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của Rashford, nói rằng: "Tôi rất hài lòng với Marcus Rashford. Anh ấy đã thể hiện được phẩm chất của mình và ghi một bàn thắng quan trọng. Tôi không thể nói gì về tương lai của Rashford, chúng ta phải tập trung vào các trận đấu cho đến hết mùa giải".

Carrick để ngỏ cánh cửa đưa Rashford trở lại Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, cùng tháng đó, HLV Michael Carrick của MU dường như vẫn để ngỏ cánh cửa cho Rashford, nếu anh chọn trở lại Old Trafford. Carrick nói: "Có những quyết định cần phải đưa ra về một số việc, và rõ ràng Marcus Rashford đang ở trong tình huống đó. Nhưng hiện tại, chưa có gì được quyết định. Sẽ có quyết định vào một thời điểm nhất định, vì điều đó là cần thiết, nhưng ở giai đoạn này, chưa thể nói gì cả".

Tại Barcelona, ​​Marcus Rashford và các đồng đội chỉ cần thêm một chiến thắng nữa để giành chức vô địch La Liga. Với bốn trận đấu còn lại, Barcelona đang hơn đối thủ truyền thống Real Madrid tới 11 điểm. Trong khi đó, Manchester United chỉ cần thêm một chiến thắng nữa để chắc chắn giành vị trí thứ ba Premier League vào cuối mùa giải. Đây sẽ là vị trí cao nhất của "quỷ đỏ" tại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải đầu tiên của Erik ten Hag vào mùa 2021 - 2022.