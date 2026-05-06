MU kịch liệt phản bác tin đồn thất thiệt 06/05/2026 12:12

(PLO)- MU kịch liệt phản bác những thông tin cho rằng Matheus Cunha sẽ được cho nghỉ ngơi trước thềm World Cup 2026.

Cách đây 2 ngày, các nguồn tin từ truyền thông quốc tế cho rằng MU đã đồng ý với yêu cầu của Brazil về việc cho Matheus Cunha nghỉ ngơi trong ba trận đấu cuối mùa giải - nhưng đây là thông tin không chính xác. Theo đó, MU đã bác bỏ những tin đồn cho rằng CLB đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Brazil về việc cho Matheus Cunha nghỉ ngơi trong phần còn lại của mùa giải.

Các nguồn tin cho rằng HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, muốn Cunha có thể lực tốt nhất cho World Cup 2026 - và đã yêu cầu Manchester United loại anh khỏi ba trận đấu còn lại ở giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng MU đã kịch liệt bác bỏ thông tin ​​đó và khẳng định không hề có cuộc đàm phán nào diễn ra với Ancelotti và đội tuyển Brazil. Trong khi đó, MU cũng khẳng định ngôi sao người Brazil Cunha sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn cuối mùa giải, trước khi anh cùng tuyển Brazil dự World Cup 2026 vào tháng 6.

Thông tin Cunha được MU cho nghỉ 3 trận còn lại là không đúng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù Manchester United đã giành vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu, nhưng HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn rất muốn đảm bảo đội bóng duy trì mạch thắng đến hết mùa giải để tạo sự tự tin cho mùa tới. Quan trọng hơn, MU muốn giữ vững vị trí thứ ba Premier League cho đến khi kết thúc mùa giải.

Manchester United vẫn cần giành vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh, điều này sẽ mang về cho gã khổng lồ nước Anh thêm khoảng 50 triệu bảng Anh tiền thưởng. Bên cạnh đó, còn có vấn đề nhỏ là Carrick muốn tăng thêm cơ hội được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức.

Carrick đang ở vị trí dẫn đầu, và ban lãnh đạo Manchester United dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định trong vòng bốn tuần tới. Cunha đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên tại Manchester United, sau vụ chuyển nhượng trị giá 62,5 triệu bảng Anh từ Wolves hồi mùa hè năm ngoái.

Nhiều người mong đợi Carrick sẽ làm HLV chính thức của MU mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tiền vệ tấn công người Brazil này đã ghi 9 bàn thắng trong 27 lần ra sân chính thức ở giải Ngoại hạng Anh, giúp MU giành vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới. Trong đó, Cunha ghi những bàn thắng quan trọng trong các trận thắng trước Arsenal, Aston Villa, Chelsea và Liverpool.

Cầu thủ 26 tuổi Cunha đã có 21 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil kể từ khi ra mắt năm 2021, và dự kiến ​​sẽ được HLV Carlo Ancelotti triệu tập vào đội hình tham dự World Cup ở Bắc Mỹ, giải đấu sẽ khởi tranh trong chưa đầy năm tuần nữa.