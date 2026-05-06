Đội hình trong mơ của Man City với khoản chi kỷ lục 300 triệu bảng 06/05/2026 07:09

(PLO)- Đội hình trong mơ của Man City mùa giải 2026 - 2027 với Elliot Anderson và siêu sao của Bayern Munich gia nhập đội bóng trong chiến dịch chi tiêu 300 triệu bảng Anh.

Man City đang hướng đến việc xây dựng lại đội hình "trong mơ" cho mùa giải tới. Khi mùa giải 2026 - 2027 sắp bắt đầu, Man City dường như sẽ lột xác hoàn toàn so với đội bóng thống trị những năm đầu thập kỷ. Sự ra đi của những huyền thoại như Kevin De Bruyne và Ederson vào mùa hè năm ngoái đã báo hiệu một chương mới tại đội chủ sân Etihad.

Tưởng chừng như đây là một mùa giải tái thiết nhưng Manchester City đã phát triển theo cách đầy thú vị, khi họ còn cơ hội giành cú ăn ba quốc nội đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, quá trình cải tổ của đội chủ sân Etihad vẫn đang tiếp diễn.

Sự ra đi của những cầu thủ trụ cột như John Stones và Bernardo Silva sẽ tạo ra những khoảng trống đáng kể, khiến sự chú ý ở Man City tập trung hoàn toàn vào công tác tuyển mộ vào mùa hè. Những quyết định về việc chiêu mộ cầu thủ và xây dựng cấu trúc của đội hình Man City trong giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định liệu họ có thể xây dựng một chu kỳ thống trị khác hay không - dưới thời Pep Guardiola hoặc có thể là người kế nhiệm.

Với suy nghĩ đó, tờ Mirror Football đã xem xét đội hình "trong mơ" của Manchester City cho mùa giải tới sẽ như thế nào.

Manchester City đang sở hữu 2 thủ môn rất chất lượng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thủ môn

Ở vị trí thủ môn, Man City đang có một lực lượng rất mạnh. Gianluigi Donnarumma đã thi đấu xuất sắc, với sự hiện diện đầy tự tin và những pha cứu thua quan trọng trong các trận đấu lớn, đóng vai trò then chốt trong việc giúp Man City duy trì cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal đến phút cuối.

Đằng sau Donnarumma là James Trafford cũng gây ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, việc Manchester City giữ chân Trafford có thể sẽ khó khăn. Với khát vọng được ra sân thường xuyên trong đội hình chính - cả trong nước và quốc tế - Trafford khó có thể chấp nhận một vai trò dự bị lâu dài. Dù vậy, Manchester City vẫn muốn giữ anh thêm một mùa nữa để duy trì chiều sâu đội hình, trước khi có thể chấp thuận một thương vụ chuyển nhượng giá trị cao.

Ở vị trí thấp hơn trong đội hình, Marcus Bettinelli là thủ môn dự bị thứ ba. Cựu thủ môn của Chelsea vẫn chưa ra sân kể từ khi gia nhập đội bóng của Pep Guardiola mùa hè năm ngoái nhưng anh là một phương án dự bị giàu kinh nghiệm nếu cần.

2. Hậu vệ

Bất chấp việc John Stones sắp ra đi, Man City vẫn có lực lượng hậu vệ trung tâm khá tốt. Marc Guehi đã thích nghi rất tốt với cuộc sống tại Etihad kể từ khi gia nhập từ Crystal Palace vào tháng Giêng, tạo nên một cặp trung vệ ăn ý với Abdukodir Khusanov. Ruben Dias và Josko Gvardiol cũng dự kiến ​​sẽ trở lại sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương mùa này, bổ sung thêm chất lượng cho hàng thủ bên cạnh Nathan Ake.

Tino Livramento có thể gia nhập Manchester City. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ở vị trí hậu vệ trái, tình hình cũng khá ổn định. Nico O'Reilly chơi cực hay kể từ khi được gọi vào đội một, trong khi Rayan Ait-Nouri mang đến một sự thay thế năng động và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, vị trí hậu vệ phải ở Manchester City vẫn cần được tăng cường. Matheus Nunes đã thể hiện rất tốt khi đá ở vị trí này, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha vốn là một tiền vệ và không phải là giải pháp lâu dài cho vị trí đó. Do đó, Tino Livramento của Newcastle đã nổi lên như một mục tiêu hàng đầu.

3. Tiền vệ

Tuyến giữa là nơi có thể diễn ra sự thay đổi lớn nhất. Man City vẫn cần tìm một tiền vệ sáng tạo có tầm ảnh hưởng như De Bruyne trước đây và việc đầu tư kỷ lục 110 triệu bảng Anh vào Jamal Musiala sẽ giúp đạt được điều đó, đồng thời gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các đối thủ. Ngôi sao của Bayern Munich đại diện cho bản hợp đồng "trong mơ" của Man xanh, mang đến sự sáng tạo, tầm nhìn và khả năng ghi bàn xuất sắc.

Bên cạnh Musiala, Elliot Anderson là một bản hợp đồng trong mơ khác. Theo các nguồn tin, Nottingham Forest định giá cầu thủ đa năng 23 tuổi này ở mức hơn 100 triệu bảng Anh, nhưng năng lượng, khả năng chuyền bóng, sự thích ứng về chiến thuật, cũng như quen với môi trường Premier League của Anderson là đủ để thuyết phục Manchester City "rút hầu bao".

Jamal Musiala có thể thay thế De Bruyne tại Man City. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ở vị trí tiền vệ trụ, Rodri vẫn là trụ cột không thể thiếu, điều tiết nhịp độ trận đấu và mang lại sự ổn định ở tuyến giữa. Anh được hỗ trợ bởi một nhóm cầu thủ bao gồm Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez và Mateo Kovacic, tạo nên chiều sâu và sự linh hoạt ở các vị trí trung tâm.

Xa hơn nữa, sự cạnh tranh cho các vị trí tấn công là rất gay gắt. Rayan Cherki và Phil Foden đã cạnh tranh quyết liệt cho vị trí số 10 trong suốt mùa giải. Sự bổ sung Musiala sẽ chỉ làm tăng thêm sự cạnh tranh đó và thậm chí có thể đẩy Foden xuống vị trí thấp hơn trong đội hình, đặc biệt là sau khi thỉnh thoảng anh phải chơi sau Cherki trong mùa giải này.

Tuy nhiên, Man City khó có thể dễ dàng chia tay Phil Foden. Với việc HLV Pep Guardiola chú trọng xoay vòng đội hình và sự linh hoạt về chiến thuật, vẫn còn cơ hội rõ ràng để Foden lấy lại phong độ và khẳng định tầm quan trọng của mình trong đội hình.

4. Tiền đạo

Trên hàng công, Man City sẽ tiếp tục xây dựng đội hình xoay quanh tiền đạo Erling Haaland, người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, dàn cầu thủ hỗ trợ xung quanh ngôi sao người Na Uy cũng đang dần hoàn thiện. Việc chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth vào tháng Giêng đã mang diện mạo mới cho hàng công của Man City.

Liệu Haaland và Anderson có là đồng đội của nhau mùa tới? ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, Jeremy Doku mang đến tốc độ bùng nổ và sự khó đoán trong các tình huống đối đầu một chọi một, làm giãn hàng phòng ngự và tạo cơ hội cho đồng đội. Sự xuất hiện tiềm năng của Musiala sẽ càng củng cố thêm hàng công này, bổ sung cả chất lượng và chiều sâu ở hai cánh.

Ngoài ra, Savinho và Omar Marmoush đóng góp thêm các lựa chọn và sự đa dạng về phong cách. Savinho mang đến sự khéo léo và độ chính xác kỹ thuật ở hai cánh, trong khi Marmoush mang lại sự linh hoạt, có khả năng chơi ở vị trí trung tâm hoặc di chuyển ra biên để kết nối lối chơi.

Đây là đội hình trong mơ của Manchester City mùa tới: Donnarumma, Trafford, Bettinelli; Livramento, Guehi, Dias, Khusanov, Gvardiol, Ake, O'Reilly, Ait-Nouri, Lewis; Rodri, Anderson, Kovacic, Reijnders, Gonzalez, Nunes, Cherki, Musiala; Semenyo, Doku, Saviho, Marmoush, Haaland.