Man City mất điểm, Pep Guardiola nói có còn hơn không 05/05/2026 10:23

(PLO)- HLV Pep Guardiola tiếc nuối vì những 'quyết định vội vàng' trong trận đấu 'đầy cảm xúc' với Everton, khi những sai lầm tai hại của Man City đã tạo lợi thế cho đối thủ cạnh tranh chức vô địch Arsenal.

Hôm nay 5-5, Man City đã bị Everton cầm hòa 3-3 ở Premier League khiến cuộc đua vô địch với Arsenal không còn nằm trong quyền kiểm soát của họ. Nhưng bàn thắng gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7 của Jeremy Doku đã mang lại cho Man City cơ hội mà HLV Pep Guardiola nói là có điểm còn hơn không. HLV Pep Guardiola cũng tiếc nuối vì những sai lầm cá nhân và quyết định của trọng tài trong trận đấu. Man City hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Manchester City bị dẫn trước 3-1 khi chỉ còn 7 phút cuối trận, nhưng Erling Haaland và sau đó là pha lập công tuyệt đẹp của Doku ở những phút cuối cùng đã giúp họ thoát hiểm ngoạn mục trước Everton với một trận hòa. Điều đó có nghĩa là Arsenal vẫn phải thắng cả ba trận đấu còn lại ở Ngoại hạng Anh để chắc chắn giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm.

HLV Pep Guardiola của Man City chứng kiến ​​Marc Guehi biếu không cho Thierno Barry bàn gỡ hòa 1-1 và cho rằng đội bóng của ông đã phải chịu thiệt thòi vì một quyết định sai lầm trong pha đánh đầu ghi bàn của Jake O'Brien giữa 13 phút ác mộng khi Everton ghi tới ba bàn thắng.

Pep Guardiola nói Man City có được 1 điểm còn hơn không. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV Pep Guardiola của Manchester City chia sẻ sau trận hòa hú vía, "Chúng tôi để thủng lưới bàn đầu tiên. Về bàn thứ hai, quả phạt góc của Everton lẽ ra không nên được trao. Sau đó, trận đấu trở nên cởi mở và họ đã có những cơ hội. Bạn đưa ra những quyết định vội vàng. Điều đó là bình thường vì cảm xúc chi phối, nhưng nếu không có cảm xúc thì bạn không thể quay lại trận đấu. Trước đây mọi chuyện nằm trong tay chúng tôi. Giờ thì không còn nữa. Chúng tôi sẽ gặp Brentford vào thứ Bảy và hãy xem điều gì sẽ xảy ra".

Manchester City vô cùng tức giận khi VAR không rút thẻ đỏ cho pha phạm lỗi của Michael Keane đối với Doku ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Chiến lược gia người Tây Ban Nha Guardiola rõ ràng là rất bực bội, nói thêm: "Tôi biết nói gì đây? Họ chỉ rút thẻ vàng. Đó không phải việc của tôi. Một điểm còn hơn không có điểm nào. Everton đã chơi vô cùng, vô cùng quyết liệt".

Khi được hỏi về vụ việc trên kênh Sky Sports, Pep Guardiola trả lời: "Các chuyên gia bình luận cứ việc nói đi".

Everton đã có 1 trận đấu cực hay và suýt giành 3 điểm trước Manchester City. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, HLV của Everton, David Moyes, cũng chỉ trích các trọng tài, đứng đầu là Michael Oliver, vì đã không thổi phạt đền trong pha tranh chấp giữa Bernardo Silva và Merlin Rohl.

HLV David Moyes của Everton cho biết, "Nếu tình huống đó không bị thổi phạt thì từ giờ trở đi sẽ có những pha ẩu đả hoàn toàn tự do. Các bạn có thể vật lộn và đấu vật nếu muốn. Điều đó diễn ra sau một quyết định tồi tệ nhắm vào chúng tôi ở trận gặp West Ham. Đó không phải là lý do chúng tôi không giành được kết quả tốt, nhưng hầu hết những người xem bóng đá sẽ không hiểu được quyết định đó".

Hiện tại, Man City cần một sự giúp đỡ từ West Ham, Burnley hoặc Crystal Palace trong những tuần cuối cùng của mùa giải nếu muốn giành chức vô địch Premier League lần thứ bảy dưới triều đại kéo dài một thập kỷ của Pep Guardiola.

Doku ghi 2 bàn trong trận Manchester City hòa Everton 3-3. ẢNH: MIRROR/GETTY

Doku, người mà cú đúp cho Man City, không thể giấu nổi sự thất vọng, "Thật tốt khi chúng ta đã gỡ lại được một điểm, vì một điểm cũng không tệ trong những trận đấu như thế này. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã dâng chiến thắng cho Everton. Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Chúng tôi biết nếu không tận dụng được những cơ hội đó thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn ở những phút cuối. Lúc này cảm giác thật đau đớn. Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước. Hôm nay chúng tôi đã đánh mất hai điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi nợ bản thân và người hâm mộ của mình điều đó".